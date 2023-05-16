《經濟通通訊社１６日專訊》中國上周公布的通脹及融資數據均遜預期，經濟形勢不容樂觀

，而今日亦將公布工業生產、消費、投資等一系列數據，市場暫靜待，Ａ股表現未明朗。市場對

中國降息降準的憧憬日漸升溫，而人民銀行在今年一季度中國貨幣政策執行報告中刪除「不搞大

水漫灌」、「警惕未來通脹反彈壓力」等字眼，稱利率水平適當向「穩健的直覺」靠攏，或暗示

更多貨幣寬鬆措施正在路上。

上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０２％，報３３１０﹒１６點，徘徊三千三，深成指高開

０﹒０３％，醫藥股造好，軍工、保險股走低。

對於中國是否步入通縮的爭論，人行在報告中強調「當前中國經濟沒有出現通縮」，今年下

半年通脹率可能逐步回升。

內地創新藥龍頭恒瑞醫藥（滬：６００２７６）公告，公司擬動用最少６億元（人民幣．下

同）、不超過１２億元回購股份，用於員工持股計劃，帶動醫藥板塊今早高開。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，另外有１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到

期，人行昨日已對ＭＬＦ進行了１２５０億元超額續做，利率不變。（ｅｙ）

