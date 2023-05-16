《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局今早公布一系列重磅經濟數據，惟表現不佳，４月

工業增加值在低基數效應下仍只有５﹒６％的增幅，大遜市場預期的增１０﹒９％，即使是被寄

予厚望的社會消費品零售數據，也僅增１８﹒４％，遜於預期的增２１％；另外，首４月全國固

定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜於預期的增５﹒５％，全國房地產開發投資３５５１４億元

（人民幣．下同），同比下降６﹒２％，降幅比１－３月擴大０﹒４個百分點。

Ａ股經歷上日Ｖ型震盪後，今早盤中再度破功，滬綜指一度轉跌，走低約０﹒４％失守三千

三，但是銀行發揮穩盤作用，加上半導體、能源及醫藥板塊領漲，滬綜指半日揚０﹒０１％，報

３３１１﹒０６點，深成指軟０﹒３１％，創業板指揚０﹒０２％。交投續冷清，兩市半日成交

５５３８億元，較上個交易日同時段成交減３％，陸股通淨流出３９億元。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，另外有１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到

期，人行昨日已對ＭＬＦ進行了１２５０億元超額續做，利率不變。人民銀行在今年一季度中國

貨幣政策執行報告中刪除「不搞大水漫灌」、「警惕未來通脹反彈壓力」等字眼，稱利率水平適

當向「穩健的直覺」靠攏，或暗示更多貨幣寬鬆措施正在路上。



＊四大行穩盤，後市仍存憂＊



數據進一步顯示經濟形勢不佳，亟需當局貨幣及財政部門聯手出招刺激，降息預期日漸升溫

，對銀行息差構成下行壓力，且房貸業務下滑亦影響到銀行收入。重磅銀行股今早繼續穩盤，四

大行走高，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）、建設

銀行（滬：６０１９３９）升１﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）揚０﹒４％；不過郵儲

銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒１％，招商銀行（滬：６０００３６）、中信銀行

（滬：６０１９９８）跌０﹒１％。

內媒《證券日報》引述多家保險公司精算負責人表示，險企正陸續下架預定利率３﹒５％產

品，而目前市場上這類保險產品已經所剩無幾，退出市場是必然趨勢，退出時間很可能就在６月

３０日之前。內險股今早領跌，中國人壽（滬：６０１６２８）瀉４％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌１﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌０﹒５％。



＊油價回升，油股趁勢漲＊



國際油價在連三天走跌後反彈回升超過１％，因加拿大和其他地區的石油供應將緊縮，但美

國經濟衰退陰霾則限制油價升勢。Ａ場石油股跟隨國際油價上揚，中國石油

（滬：６０１８５７）漲２﹒１％，中國海油（滬：６００９３８）升１﹒６％，中國石化

（滬：６０００２８）升１﹒１％，中海油服（滬：６０１８０８）升１﹒８％，海油工程

（滬：６００５８３）彈０﹒５％。（ｅｙ）

