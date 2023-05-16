《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局今早公布一系列重磅經濟數據，惟表現不佳，４月
工業增加值在低基數效應下仍只有５﹒６％的增幅，大遜市場預期的增１０﹒９％，即使是被寄
予厚望的社會消費品零售數據，也僅增１８﹒４％，遜於預期的增２１％；另外，首４月全國固
定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜於預期的增５﹒５％，全國房地產開發投資３５５１４億元
（人民幣．下同），同比下降６﹒２％，降幅比１－３月擴大０﹒４個百分點。
Ａ股經歷上日Ｖ型震盪後，今早盤中再度破功，滬綜指一度轉跌，走低約０﹒４％失守三千
三，但是銀行發揮穩盤作用，加上半導體、能源及醫藥板塊領漲，滬綜指半日揚０﹒０１％，報
３３１１﹒０６點，深成指軟０﹒３１％，創業板指揚０﹒０２％。交投續冷清，兩市半日成交
５５３８億元，較上個交易日同時段成交減３％，陸股通淨流出３９億元。
人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，另外有１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到
期，人行昨日已對ＭＬＦ進行了１２５０億元超額續做，利率不變。人民銀行在今年一季度中國
貨幣政策執行報告中刪除「不搞大水漫灌」、「警惕未來通脹反彈壓力」等字眼，稱利率水平適
當向「穩健的直覺」靠攏，或暗示更多貨幣寬鬆措施正在路上。
＊四大行穩盤，後市仍存憂＊
數據進一步顯示經濟形勢不佳，亟需當局貨幣及財政部門聯手出招刺激，降息預期日漸升溫
，對銀行息差構成下行壓力，且房貸業務下滑亦影響到銀行收入。重磅銀行股今早繼續穩盤，四
大行走高，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）、建設
銀行（滬：６０１９３９）升１﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）揚０﹒４％；不過郵儲
銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒１％，招商銀行（滬：６０００３６）、中信銀行
（滬：６０１９９８）跌０﹒１％。
內媒《證券日報》引述多家保險公司精算負責人表示，險企正陸續下架預定利率３﹒５％產
品，而目前市場上這類保險產品已經所剩無幾，退出市場是必然趨勢，退出時間很可能就在６月
３０日之前。內險股今早領跌，中國人壽（滬：６０１６２８）瀉４％，新華保險
（滬：６０１３３６）跌１﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌０﹒５％。
＊油價回升，油股趁勢漲＊
國際油價在連三天走跌後反彈回升超過１％，因加拿大和其他地區的石油供應將緊縮，但美
國經濟衰退陰霾則限制油價升勢。Ａ場石油股跟隨國際油價上揚，中國石油
（滬：６０１８５７）漲２﹒１％，中國海油（滬：６００９３８）升１﹒６％，中國石化
（滬：６０００２８）升１﹒１％，中海油服（滬：６０１８０８）升１﹒８％，海油工程
（滬：６００５８３）彈０﹒５％。（ｅｙ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多