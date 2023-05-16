《經濟通通訊社１６日專訊》人行昨日（１５日）增量續作１２５０億元（人民幣．下同）

的中期借貸便利（ＭＬＦ），利率未有下調令市場大失所望，而今日公布的４月各項經濟數據已

經亮起了復甦紅利結束的警號，資本市場下行壓力漸大。Ａ股經歷上日Ｖ型震盪後，今日再度破

功，滬綜指早段一度轉跌但仍能穩住陣腳，但到下午跌幅突然加劇，科技股帶頭挫，教育、旅遊

、保險及地產等板塊集體跳水。

滬綜指全日走低約０﹒６％，報３２９０﹒９９點，深成指軟０﹒７１％，創業板指跌

０﹒２５％。交投續冷清，兩市全日成交８６６３億元，按日減７﹒７％，陸股通淨流出３４億

元，結束外資連續七日淨流入。

國家統計局今早公布一系列重磅經濟數據全遜預期，４月工業增加值在低基數效應下仍只有

５﹒６％的增幅，大遜市場預期的增１０﹒９％，即使是被寄予厚望的社會消費品零售數據，僅

增１８﹒４％，遜於預期的增２１％；首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜於預期

的增５﹒５％。統計局認同國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強，接下來要把發揮政策

效力和激發經營主體活力結合起來，積極恢復和擴大需求。野村證券認為，４月經濟數據遠低於

預期，表明復甦已經停滯，中國經濟螺旋型下降的風險在上升，進而導致經濟活動趨弱、失業率

上升、通縮持續、市場利率下行以及人民幣走貶。



＊保險股領跌，地產股續疲＊



股市震盪保險股捱沽，加上市傳險企正陸續下架預定利率３﹒５％產品，中國人壽

（滬：６０１６２８）挫３﹒７％，新華保險（滬：６０１３３６）跌３％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌１％。

首４月全國房地產開發投資下降６﹒２％，降幅比１－３月擴大０﹒４個百分點。房地產行

業投資續凍，加上本月５年期以上ＬＰＲ大概率不調降，地產股下跌，新湖中寶

（滬：６００２０８）挫２﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）、金地集團

（滬：６００３８３）跌１﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒１％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒９％。



＊醫藥龍頭大手筆回購，板塊拉漲＊



內地創新藥龍頭恒瑞醫藥（滬：６００２７６）本月股價快速回調，公司啟動回購計劃，動

用資金至少６億元，最多１２億元，回購股份用於員工持股計劃，回購價格最高為每股

７０﹒１４元，較上日收市價呈溢價高達４７﹒８％。恒瑞醫藥全日價升３﹒６％，報

４９﹒１３元。

消息刺激醫藥板塊全日領跑，亨迪藥業（深：３０１２１１）飆兩成漲停，金石亞藥

（深：３００４３４）升１７﹒６％，首藥控股（滬：６８８１９７）升１４﹒８％，拓新藥業

（深：３０１０８９）漲１３﹒４％，翰宇藥業（深：３００１９９）升１３﹒３％，金迪克

（滬：６８８６７０）升１１﹒６％。

生成式ＡＩ概念連續第三日散水，中科信息（深：３００６７８）瀉１３﹒６％，拓爾思

（深：３００２２９）挫１１﹒８％，因賽集團（深：３００７８１）跌１１﹒４％，易點天下

（深：３０１１７１）跌１０﹒３％，天娛數科（深：００２３５４）、博瑞傳播

（滬：６００８８０）、凱撒文化（深：００２４２５）跌停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９７８﹒２１ －０﹒５２

上證綜合指數 ３２９０﹒９９ －０﹒６０ ３８５３﹒８６

上證Ａ股指數 ３４４９﹒７５ －０﹒６０

深證成份指數 １１０９９﹒２６ －０﹒７１ ４８０８﹒８６

深圳創業板指數 ２２９４﹒１９ －０﹒２５

上證Ｂ股指數 ２８９﹒２７ －０﹒２３ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 １１８４﹒５７ －０﹒２３ ０﹒３７

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