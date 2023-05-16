《經濟通通訊社１６日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒６％，報３４４９﹒７５點。

４月經濟數據進一步顯示經濟形勢不佳，市場憧憬降息預期，對銀行息差構成下行壓力，且

房貸業務下滑亦影響到銀行收入。不過，重磅銀行股繼續穩盤，中國銀行（滬：６０１９８８）

升０﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒６％，建設銀行（滬：６０１９３９）升

０﹒５％，惟工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒６％。

內媒引述多家保險公司精算負責人表示，險企正陸續下架預定利率３﹒５％產品，而目前市

場上這類保險產品已經所剩無幾，退出市場是必然趨勢，退出時間很可能就在６月３０日之前。

內險股急跌，中國人壽（滬：６０１６２８）瀉３﹒７％，新華保險（滬：６０１３３６）跌超

３％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌近１％。

國際油價在連續三天走跌後反彈回升超過１％，因加拿大和其他地區的石油供應將緊縮，但

美國經濟衰退陰霾則限制油價升勢。石油股跟隨國際油價上揚，中石油（滬：６０１８５７）漲

０﹒７％，中石化（滬：６０００２８）升０﹒５％，中海油服（滬：６０１８０８）升

１﹒６％，中海油（滬：６００９３８）升０﹒５％。（ｊｔ）

