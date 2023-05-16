《經濟通通訊社１６日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒７１％，報１１０９９﹒２６點

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盡管內地房地產市場銷售端略現回暖跡象，但投資端仍處寒冬。首４月全國房地產開發投資

３５５１４億元（人民幣．下同），同比下降６﹒２％（按可比口徑計算），降幅比１－３月擴

大０﹒４個百分點。地產股繼續跌，陽光城（深：０００６７１）、新華聯

（深：０００６２０）等ＳＴ股觸及５％跌幅上限。

寧德時代（深：３００７５０）董秘蔣理在投資者網上集體接待日活動上表示，目前的碳酸

鋰價格仍處於歷史較高水位，長期來看，未來鋰價會逐步回歸理性，有利於整個新能源產業的發

展。惟鋰礦股回吐，藏格礦業（深：０００４０８）跌２﹒８％，惟寧德時代微升０﹒３％。

Ａ場生成式ＡＩ概念領跌，中科信息（深：３００６７８）瀉１３﹒６％，因賽集團

（深：３００７８１）跌１１﹒４％，拓爾思（深：３００２２９）挫１１﹒８％，易點天下

（深：３０１１７１）跌１０﹒３％，天娛數科（深：００２３５４）、凱撒文化

（深：００２４２５）跌停，果麥文化（深：３０１０５２）跌９﹒５％。（ｊｔ）

