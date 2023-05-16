《經濟通通訊社１６日專訊》城投平台債務壓力巨大的貴州省再獲輸血，貴陽城投集團日前

舉行了產業招商暨項目融資推介會，會上集團與１４家金融機構簽訂了戰略合作協議，新增授信

及項目貸款３０９﹒６億元（人民幣．下同），與會銀行包括建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、工商銀行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）三家國有銀行的貴州省分行，另與２２家企業簽訂了項目

合作協議，簽約金額８４﹒５億元。國盛證券此前在一份研報中稱，截至４月中旬，貴陽城投集

團的存量債為１３１﹒３億元。

貴州省政府發展研究中心早前調研省內四座城市的債務狀況，並在網站上發表報告，指出地

方債務問題重大且亟需解決，但受制於財力水平有限，地方化債工作推進異常艱難，將向國務院

發展研究中心尋求可行建議，有關報告在刊發後被刪除。

貴州遵義市最大城投平台遵義道橋過去兩年多次出現債務違約問題，直至去年底明確重組安

排，將超過１５０億元的存量銀行貸款展期２０年，且前十年僅付息不還本，外界質疑地方政府

為免城投平台破產，強行安排銀行提供優惠展期方案。



＊提柳州債務問題兼談防疫政策，馬前卒影片下架＊



長期關注地方債務問題的內地ＫＯＬ馬前卒（馬督工）日前發布了一條長達約半小時的影片

，題為「城投債四大網紅，柳州第一」，指出繼遵義、鎮江、湘潭、大連並稱「四大天王」後，

柳州、蘭州、濰坊和昆明已成為城投債「四大網紅」中，當中柳州城投平台因借款用途不清，日

前被中國銀行間交易商協會發出嚴重警告處分，並要求公開致歉，反映事態嚴重。馬前卒指出，

柳州已有５家城投平台遭交易商協會實施自律處分，代表整個城市的政府相關企業都沒有現金流

了，所以城投平台集體違規操作，「拆東牆補西牆」。

他在影片中總結了柳州為何從一個實體經濟發達的城市轉變成地方債黑洞，並在片尾提到柳

州的防疫政策成功，即使沒有做過全員核酸檢測，三年來的確診案例只有２４個，馬前卒直指全

員核酸檢測本身就是重要的病毒傳播途徑，亦讚揚柳州官員沒有對防疫措施跟風加碼，比較有擔

當。有關影片發布後目前已在內地全網下架。（ｅｙ）





