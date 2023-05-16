《經濟通通訊社１６日專訊》中國工程院院士鍾南山１５日在一個會議上指出，經檢測，全

國相當多人出現新冠病毒對應抗體增高的情況，表明全國約有八成以上、約有１１億至１２億人

感染過新冠病毒，無論產生過相關症狀與否。

他表示，從學術角度來說，經過「群體免疫」和滅活疫苗接種後，在實驗室中能夠產生約４

個月的綜合抗體。從細胞免疫角度來說，殺死病毒約有一到兩個月的時間，因此能夠約有６個月

左右的保護期，但如果面對變種病毒ＸＢＢ，其保護力可能會減弱，「從去年１２月算起，實際

看現在已經是到了這個時間了」。

他認為，目前應對新冠病毒最要緊的任務就是疫苗和藥物的研發，一方面要研發能覆蓋

ＸＢＢ變種病毒株的疫苗，包括ｍＲＮＡ疫苗和重組蛋白疫苗，這些疫苗主要針對一些特殊人群

，如免疫低下或有其他嚴重基礎病的長者；另一方面，一旦感染新冠，應及時藥物治療，以降低

死亡率，「現在很多病人還沒意識到及時用藥的重要性」。

他並提到，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是ＸＢＢ１﹒９﹒１。根據目前廣州市發熱門

診的數據，接受檢測的發燒患者之中，有２０％至２５％是新冠病毒感染者。（ｓｌ）

