《經濟通通訊社１６日專訊》民航局綜合司副司長孫文生１６日在民航局月度例行記者會上

表示，近期民航局正與中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、土庫曼）商簽共建「

空中絲綢之路」諒解備忘錄，並計劃研究編制共建「空中絲綢之路」規劃綱要，持續提升民航領

域合作質量和效益。近期中方還將與塔吉克、吉爾吉斯簽署《民用航空器搜尋與救援協議》，中

國與中亞各方將進一步深化民用航空器緊急事件應急處置合作。

孫文生表示，中亞被稱作亞洲的心臟，是「一帶一路」建設的重要沿線地區。中國與中亞五

國均已簽訂政府間航空運輸協定，接下來將不斷加強與中亞五國民航管理當局的溝通合作，提升

航權開放水平，並將積極鼓勵中外航空公司根據市場需求開闢和加密航線航班。下一步，民航局

將持續推進中國與中亞地區的航空互聯互通，建設高效便捷的「空中絲綢之路」，為中國及中亞

地區經濟社會發展注入新的動力。

目前已有１０家航空公司開通中國至中亞五國航線航班，為促進西部大開發和對外開放發揮

重要作用。隨著在１８日首開到塔吉克首都杜尚別的國際航線，西安將成為全國唯一一座率先通

航全部中亞五國的城市，西安至中亞地區航班達到每周１１班。（ｓｌ）

