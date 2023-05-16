《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，４月規模以上工業增加值同比增長５﹒６％

，大遜市場預期的增１０﹒９％，但增幅仍為去年９月以來最高；社會消費品零售總額同比增

１８﹒４％，低於市場預期的２１％，惟創２０２１年３月以來最大增速；１－４月固定資產投

資同比增長４﹒７％，低於市場預期的５﹒５％。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，４月消費、投資數據表現整體不及預期，反映

國內經濟處於修復性復甦階段，內需復甦偏弱特徵明顯。消費中，以餐飲為代表的服務消費需求

保持良好恢復態勢，但居民非必選商品的消費恢復相對偏慢；同時，房地產復甦偏弱對國內消費

和投資兩端均構成拖累。另外，國內宏觀數據月度波動，也反映經濟復甦基礎仍不夠紮實。從趨

勢看，經濟短期波動不改整體復甦態勢。隨著消費信心逐步回暖，內需有望逐步恢復常態；還有

國內繼續推動重點項目加快落地，因城施策穩樓市政策效果逐步顯現，樓市信心在逐步恢復等。



＊前期過度寬鬆的貨幣環境或有緩回撤＊



上海證券宏觀分析師胡月曉則稱，中國經濟內在動力偏弱狀況未變，投資偏軟主要受地產投

資萎縮的影響，說明樓市行業拐點後中國經濟增長受影響長遠。消費持續回暖，社會生活正常化

後給經濟帶來回升作用仍在持續；作為經濟成效綜合體現工業經濟進一步回升，表明經濟回暖中

緩回升態勢不變，但整體仍偏弱。政策也已定調經濟回暖態勢，前期過度寬鬆的貨幣環境或有緩

回撤，但經濟偏軟時期物價低迷帶來的利率下移也是不變趨勢；資本市場平穩波動中回暖也是大

方向。（ｓｌ）

