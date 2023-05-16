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AH股新聞

16/05/2023 13:05

【ＦＯＣＵＳ】４月數據全遜預期，政策定力暗藏邏輯

　　【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ、居民中長期貸款、進口、挖掘機運行時間……宏觀經濟多項指標警
鐘大作之際，國統局周二（１６日）揭盅，４月工業生產、消費品零售、固定投資全線遜預期；
更令人側目是，商品房銷售額按月急劇縮水近四成，１６至２４歲青年調查失業率刷新高。
　　中國疫後復甦內生動力似節節衰竭，但央媽周一公布５月政策利率ＭＬＦ（中期借貸便利）
連續第９個月按兵不動，首季貨幣政策執行報告強調「當前經濟沒有通縮」，政策定力背後邏輯
何在？
　
＊零售絕對值錄上海解封後最低＊
　
　　去年４月上海封城的低基數效應，令經濟學家爭相對上月重磅數據的整體增幅戴上「玫瑰色
」濾鏡，但今早揭盅的數字卻顯示眼鏡碎了一地。
　　焦點之一的社會消費品零售，４月按年飆升１８﹒４％，錄逾兩年最高，惟遜預期的２１％
；絕對數字尤顯寒意，總額３４９１０億元為上海解封後單月最低。
　　分類別看，３月「汽車」銷情反彈僅是曇花一現，４月銷售額（３６２０億元）按月縮水近
２２％；五一假期滯銷的「家電音像類」銷售額，續滑至６００億（６０９億元）邊緣；跟房地
產息息相關的「建筑及装潢材料類」銷售額（１１９億元），甚至按年跌１１％。
　
＊樓市銷售額、新開工面積急凍＊
　
　　再看現時經濟最大動力的固定資產投資，儘管４月新增專項債發行按年增加逾倍，但當月固
投按月降０﹒６４％，首４月累計增４﹒７％，低於預期的５﹒５％；基礎設施投資增速進一步
放緩至８﹒５％；民間投資增速更錄２０２０年１１月以來最低的０﹒４％。
　　為此，國家發改委投資司近日主持召開民間投資座談會，預告將適時推動出台相關政策文件
，務求出實招、辦實事、見實效，提振信心、激發活力、穩定預期，促進民間投資持續健康發展

　　至於年初乍現小陽春的房地產，４月商品房銷售額按月急劇縮水３９％至９２０５億元；商
品住宅新開工面積按月跌３４％至５１８１萬平方米，低過去年４月的７３１８萬平方米。樓市
降溫恐折射資金鏈脆弱的民營地產商愈來愈遭購房者避之則吉，此從合景泰富最新違約可見一斑

　
＊ＳＶＢ啟示：幣策應避大放大收＊
　
　　零售、投資、地產等阻滯未消，隨著畢業季臨近，１６至２４歲青年調查失業率更攀上
２０﹒４％新高，但央媽的「大招」遲遲未出，到底何解？
　　最新貨幣政策執行報告顯露端倪，包括對外部環境的表述，從去年四季度的「依然嚴峻複雜
」變為「更趨嚴峻複雜」；新增「強化金融穩定保障體系，防範境外風險向境內傳導」；在專欄
談及硅谷銀行啟示時，排在最前的即是「貨幣政策應避免大放大收」。
　　央媽特別指，穩健正常的貨幣政策要三個「兼顧」：短期和長期、經濟增長和物價穩定、內
部均衡和外部均衡，以「為金融穩定打下堅實基礎」。簡而言之，國家安全、金融穩定或置於經
濟增長之上。

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