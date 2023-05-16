《經濟通通訊社１６日專訊》中國國防部表示，國務委員兼國防部長李尚福１６日下午北京
與日本防衛大臣濱田靖一首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話進行通話，就兩國和兩國
防務關係交換意見。
國防部稱，直通電話的建成和啟用，是落實兩國領導人重要共識的實際舉措，將有效充實兩
國防務部門溝通渠道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定。（ｓｌ）
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16/05/2023 17:59
《中國要聞》中日防長首次使用海空聯絡機制直通電話通話
《經濟通通訊社１６日專訊》中國國防部表示，國務委員兼國防部長李尚福１６日下午北京
與日本防衛大臣濱田靖一首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話進行通話，就兩國和兩國
防務關係交換意見。
國防部稱，直通電話的建成和啟用，是落實兩國領導人重要共識的實際舉措，將有效充實兩
國防務部門溝通渠道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定。（ｓｌ）
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