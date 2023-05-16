《經濟通通訊社１６日專訊》內媒《財聯社》報道，廣汽集團（０２２３８）

（滬：６０１２３８）內部孵化企業巨灣技研將於本月底發布全新自研「鳳凰電池」。報道指，

該產品新技術基於材料創新、結構創新，具備全氣候、全電壓平台下的極速快充能力，在安全性

、使用壽命、比能量、續航能力和成本等方面具有綜合優勢。

廣汽集團董事長曾慶洪曾於去年７月表示，「動力電池的成本已經佔到電動車成本近６０％

，那我們現在不是在給寧德時代打工嗎？」廣汽集團在動力電池生產領域已布局因湃電池、時代

廣汽、巨灣技研等企業。其中巨灣技研於２０２０年成立，由廣汽集團、廣汽資本、廣汽研究院

先導技術團隊與第三方戰略夥伴持股平台共同出資組建，聚焦極速快充電池和新一代儲能器的研

發、生產、銷售、服務。因湃電池項目總投資１０９億元人民幣，去年底開建，預計今年１０月

落成，計劃到２０２５年建成２６﹒８ＧＷｈ量產線，實現自主電池產業化建設。時代廣汽由廣

汽集團和寧德時代於２０１８年組建，目前是廣汽主要電池供應商。（ｓｌ）

