《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》內地棟篤笑演員ＨＯＵＳＥ（李昊

石）被指在演出中疑似侮辱解放軍事件持續發酵。北京文旅局通布，北京市文化市場綜合執法總

隊接群眾舉報，決定對上海笑笙文化傳媒有限公司依法立案調查。經查實，該公司及其演員李昊

石肆意篡改演出申報內容，在５月１３日下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出中出現嚴重侮

辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響，決定對該公司作出相應行政處罰：警告、沒收違法所得

１３２﹒５４萬元（人民幣．下同）、罰款１３３５﹒３８萬元，合共罰沒１４６７﹒９２萬元

，對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為將進一步依法依規追究責任。

北京市文旅局決定無限期暫停涉事公司在京所有演出活動。



＊笑果即刻解除演員ＨＯＵＳＥ合同＊



笑果文化回應稱，對於此次ＨＯＵＳＥ事件所造成的惡劣社會影響，誠懇地接受社會各界的

嚴厲批評，並再次深表歉意。痛定思痛，接受處罰，絕不推脫責任，絕不回避問題。將作出以下

一系列整改措施：即刻解除涉事演員ＨＯＵＳＥ勞動合同和藝人經紀合同；對公司高管團隊和相

關業務團隊分別進行留職察看、降薪等處分。公司將搭建獨立於演出業務之外的審核部門，配置

專職監場人員，全流程、無死角把關，徹底遠離違反法律法規、公序良俗的內容，不再讓生死之

痛卷土重來。

這並非ＨＯＵＳＥ第一次登上熱搜。在２０２２年中秋假期播出的綜藝《脫口秀大會》第五

季上，ＨＯＵＳＥ講述了自己投資血本無歸的經歷，並分享股票代碼，節後第一天，該股票開盤

漲停，被稱為第一支「脫口秀概念股」。笑果文化旗下藝人也曾多次陷入爭議。此前，李誕曾因

微博廣告文案陷入爭議，其在宣傳某女性內衣品牌時將「躺贏職場」寫入文案，涉嫌存在物化、

矮化甚至歧視女性的傾向，笑果旗下另一藝人卡姆也因涉嫌吸毒被上海警方拘留。

