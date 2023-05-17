《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京巿統計局發布，１－４月，全市規模

以上工業增加值按可比價格計算，同比下降４﹒０％，降幅比一季度收窄３﹒４個百分點（剔除

新冠肺炎疫苗生產影響，增長３﹒６％，提高１﹒８個百分點），其中４月份隨著同期基數走低

增長９﹒４％。重點行業中，汽車製造業增長１４％，電力、熱力生產和供應業增長１３﹒５％

，計算機、通信和其他電子設備製造業下降８﹒４％，醫藥製造業下降４０﹒０％（剔除新冠肺

炎疫苗生產影響，下降６﹒４％）。裝備製造領域中，專用設備製造業，鐵路、船舶、航空航天

和其他運輸設備製造業，電氣機械和器材製造業，儀器儀表製造業分別增長２８﹒２％、

１８﹒０％、１１﹒９％和７﹒７％。

１－４月，全市固定資產投資同比增長９﹒３％，增速比一季度回落０﹒３個百分點。分領

域看，基礎設施投資增長６﹒３％，製造業投資增長１１﹒６％，房地產開發投資增長８。％。



＊４月社會消費品零售總額增１０﹒９％＊



１－４月，實現社會消費品零售總額４６５７﹒９億元（人民幣．下同），由一季度下降

０﹒７％轉為增長１﹒８％，４月份增長１０﹒９％。社會消費品零售總額中，商品零售

４２３３﹒９億元，增長０﹒３％，餐飲收入４２４﹒０億元，增長１９﹒９％。限額以上批發

和零售業中，與升級類消費相關的金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長

３１﹒２％、２８﹒２％和１０﹒８％，汽車類商品零售額增長７％，其中新能源汽車增長

５０％。

１－４月，全市市場總消費額同比增長５﹒２％，增速比一季度提高２﹒４個百分點。

