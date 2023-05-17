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AH股新聞

17/05/2023 09:25

《駐京專電》李強同荷蘭首相通電話：冀荷蘭推動歐洲堅持戰略自主

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強１６日同荷蘭首相呂特通
電話。李強表示，中國視荷蘭為歐盟內優先合作夥伴，願同荷蘭共同推動各領域合作不斷取得新
成果。中國對歐政策保持高度連續性、穩定性。中歐應當踐行真正的多邊主義，共同反對陣營對
抗和「新冷戰」。希望荷蘭推動歐洲堅持戰略自主，為促進中歐關係發展作出更大貢獻。
　　李強稱，中方將繼續擴大市場准入，加強知識產權保護，歡迎荷蘭更多優質特色產品、更多
有競爭力企業進入中國市場。希望荷蘭為中國企業赴荷投資提供開放、公平、非歧視的營商環境
。中國願同荷蘭深化農業、水利、新能源等領域合作，促進人文交流，在應對氣候變化等多邊領
域加強合作。
　　李強指出，中荷都是經濟全球化和自由貿易的受益者、支持者。希望荷蘭秉持契約精神，堅
持市場原則、世貿規則，維護中荷兩國和雙方企業共同利益，維護全球產業鏈供應鏈暢通。
　　呂特表示，荷方願同中方保持高層密切交往，深化經貿、水利、氣候變化等領域合作，推動
荷中開放務實的全面合作夥伴關係深入發展。荷蘭願繼續做歐中合作交往的紐帶和橋梁。

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