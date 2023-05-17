《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》內地４月ＣＰＩ同比僅增０﹒１％，發改

委新聞發言人孟瑋表示，總的看，近期國內物價漲幅有所回落，主要是輸入性、周期性、季節性

等多重因素疊加的結果，特別是受去年同期高基數影響，部分商品價格同比回落較多，從數據上

拉低了國內物價指數。這種運行態勢是階段性的、是暫時性的。隨著擴大內需政策效果持續顯現

，消費需求進一步回暖，市場信心增強、預期持續改善，基數效應逐漸減弱，物價運行有望逐步

恢復至近年的平均水平附近。



＊部分商品價格去年同期基數較高、今年回落較多＊



孟瑋表示，一方面，從物價本身看，部分商品價格去年同期基數較高、今年回落較多，加之

有的行業降價促銷，客觀上影響了物價漲幅。比如，國際油價等大宗商品價格去年同期因烏克蘭

危機大幅走高，今年因全球需求走弱、美聯儲持續加息、部分主要發達經濟體金融風險外溢等，

價格波動下行，並對國內產生輸入性影響；鮮菜價格去年同期出現反季節性上漲，今年以來由於

物流暢通、供給充足，價格明顯回落；部分汽車企業大力降價促銷，特別是燃油小汽車價格降幅

較大。４月份，鮮菜、汽柴油、燃油小汽車三項產品價格下降合計影響居民消費價格指數

（ＣＰＩ）下降約０﹒９個百分點，石油天然氣、鐵礦石、銅鋁、煤炭等行業價格回落合計影響

工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降約２﹒９個百分點，是拉低物價指數的主要因素。

另一方面，當前中國需求較快恢復，經濟總體回升向好，物價反映的經濟運行積極因素在不

斷增多。４月份，ＣＰＩ環比降幅連續兩個月收窄，服務價格同比漲幅連續兩個月擴大，都反映

了國內需求特別是服務需求穩步恢復向好的態勢。

