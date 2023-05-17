《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》發改委新聞發言人孟瑋表示，當前，新能

源汽車產業正面臨前所未有的發展機遇。下一步，發改委將持續完善政策措施，引導有關方面搶

抓機遇，提高技術創新能力，構建新型產業生態，推動產業融合發展，完善基礎設施體系，深化

開放交流合作，不斷提升產業核心競爭力，同時，多措並舉擴大新能源汽車消費，推動新能源汽

車產業高質量發展。

她又表示，總體上看，中國農村地區新能源汽車市場仍處於起步階段，總保有量相對較低，

充電基礎設施建設不足、經濟實用車型供給不足、銷售服務能力不足等問題制約了新能源汽車的

推廣使用。今日出台的《關於加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興

的實施意見》，對適度超前建設充電基礎設施、優化新能源汽車購買使用環境等作出具體安排。

發改委希望通過出台《實施意見》，進一步激發農村地區消費潛力，引導農村地區居民更多選擇

綠色出行，為促進鄉村全面振興增添新的活力。

據中國汽車工業協會統計，今年前４個月新能源汽車產銷量分別達到２２９﹒１萬輛和

２２２﹒２萬輛，同比均增長４２﹒８％。從月度走勢看，中國新能源汽車產銷量增速呈現低開

高走、不斷加快的態勢；前２個月新能源汽車產銷量分別增長１６﹒３％、２０﹒８％，３月產

銷量分別增長４４﹒８％、３４﹒８％，４月產銷量均增長１﹒１倍。

