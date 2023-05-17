《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市統計局發布的１－４月北京經濟運

行情況數據顯示，１－４月份，北京市新建商品房銷售面積為３４５﹒２萬平方米，同比增長

３６﹒５％。其中，住宅銷售面積為２４６﹒６萬平方米，同比增長３３％；辦公樓為２５﹒８

萬平方米，同比增長６５﹒３％；商業營業用房為２５﹒６萬平方米，同比增長７８﹒４％。



＊住宅新開工面積同比下降１４﹒３％，國內貸款下降１３﹒７％＊



在房地產市場建設方面，今年前４個月，北京市房地產開發企業房屋新開工面積為

４０４﹒７萬平方米，同比下降２０﹒６％，其中住宅新開工面積為２１７﹒６萬平方米，同比

下降１４﹒３％；房屋竣工面積為２８７﹒９萬平方米，同比增長３２％，其中住宅竣工面積為

１３５﹒８萬平方米，同比增長１３﹒８％。

在資金方面，１－４月份，北京市房地產開發企業到位資金為１６９７﹒６億元（人民幣．

下同），同比增長１８﹒９％。其中，定金及預收款為９２９﹒２億元，增長３７﹒７％；國內

貸款為２３９﹒６億元，下降１３﹒７％；自籌資金為２１５﹒３億元，下降１﹒３％。

