《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》近期，上海新天地、外灘、徐匯濱江、北

外灘等多個豪宅板塊二手房掛牌量較去年明顯抬升。被房產中介視為滬上豪宅的「定海神針」、

位於新天地的翠湖天地，自３月以來掛牌量開始增多。據《經濟觀察報》報道，截至目前，該樓

盤總掛牌量約有１３０套，掛牌率達到７％，是較為罕見的情況。

雖然二手豪宅供應有所增加，但成交量並未有顯著改善。據中介透露，目前看房的人較過去

減少了四成，掛牌價不得不降低以吸引客戶。例如，翠湖天地二期的兩房戶型，去年好的時候能

賣到３２００萬元－３３００萬元（人民幣．下同），而今年的成交價比去年降了１０％左右，

連３０００萬元都不到。另有一套近３００平方米的大戶型，去年下半年掛牌８３００萬元，現

在中介給這套房的評估價約是７８００萬元。

根據中原地產研究院數據，今年４月，上海２５００萬元及以上高端房源供應共新增２３８

套，主要來自徐匯濱江百匯園三期和三林前灘百合園項目，供應環比翻了５倍。

中介透露，目前的業主掛牌有多種原因。除了「老換新」、「小換大」的改善置換需求，還

有一部分業主在現有豪宅價格「滯漲」的情況下，準備賣房換入一手豪宅，這也是一種更高效的

資金安置方式。

另外，還有一個顯著的變化是，從去年下半年開始，很多業主賣樓不再願意做低合同價，而

寧願花更多的稅費照原價做合同，因為這些業主賣掉房子後，把現金帶到國外去需要做結匯。



＊雲錦東方打破今年上海新房認購率紀錄＊



在平淡如水的二手豪宅市場襯托下，一手豪宅市場則顯得火熱無比，許多人還在擠破頭想要

入市。

５月１２日，位於上海徐匯區的大熱新盤雲錦東方開啟認購，截至５月１６日中午１２點，

認籌達到８００組以上，認購率約為７６２％，打破今年上海新房認購率紀錄。

在上海嚴格的限購限貸政策下，如此高的認購率，毫無懸念充斥著各種黃牛，有結婚黃牛，

有代持黃牛，有資金黃牛，可以幫助購房者解決所有問題。有黃牛稱，可以為積分不夠的客戶介

紹高積分的結婚對象，即所謂「一日夫妻」，需要給６、７０萬元「好處費」，可以隨時結婚，

隨時認籌。

從開發商層面，雲錦東方也在極力抵制「黃牛現象」，因此有了堪稱「史上最嚴」的認購要

求。比如，要求５００萬元的認籌金，以及首套９００萬元、二套２９００萬元的凍資，且規定

要凍資２０多天。同時，還要求購房者提供過去１２個月的銀行流水，需加銀行業務章。這也是

上海積分制以來首個要求銀行流水的新房項目，但這些始終都攔不住黃牛緊跟的步伐。

要說為何雲錦東方那麼受歡迎？主要還是打新的利潤較高。從鏈家的成交記錄來看，雲錦東

方二手房成交價在４６００多萬，而這一期雲錦東方新房價格多數不到３０００萬元，也就是說

打新成功或許就能有２０００萬元的倒掛打底。

資料顯示，雲錦東方是由上海東航置業有限公司開發打造，隸屬東航集團旗下。這一批次新

房售完後，整個樓盤只剩下２２套房源。屆時再上新時，也依然會遭到各類購房者的搶奪。

