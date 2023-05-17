《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海市政府今日發布《上海市助力中小微

企業穩增長調結構強能力若干措施》，提出２８條具體措施，支持中小企業創新發展。

在資金支持方面，《措施》提出，各區對新認定專精特新中小企業給予不低於１０萬元（人

民幣．下同）獎勵，對新認定專精特新「小巨人」企業給予不低於３０萬元獎勵。

在助力中小企業數字化轉型方面，上海將發放「ＡＩ算力券」，重點支持租用上海市智能算

力且用於核心算法創新、模型研發的企業，最高按合同費用２０％進行支持。發放智評券，安排

資金５０００萬元，鼓勵各區進行政策配套，支持企業採購智能製造成熟度能力評估診斷服務，

今年計劃推動３０００家規上工業企業完成智能製造成熟度能力測評。打造一批數字化轉型「小

燈塔」企業，鼓勵中小企業對標看齊，逐步推進專精特新中小企業數字化轉型全覆蓋。

此外，上海還將落實支持中小企業政府採購政策，將政府採購工程面向中小企業的預留份額

階段性提高至４０％以上的政策延續到２０２３年底。今年還要培育１０個左右市級中小企業特

色產業集群，力爭再建設５個左右國家級特色產業集群。

金融支持方面，《措施》強調，到２０２３年底普惠貸款餘額達１１萬億元、無縫續貸累計

投放突破１﹒２萬億元，為企業節約成本１００億元以上；落實國家融資擔保獎補資金，平均擔

保費率保持１％及以下。

