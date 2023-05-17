《神州經脈》４月多項中國經濟數據均遠不及預期，滬深股市今早低開，保險板塊連續兩日

急跌，午後銀行、電信、煤炭等中特估概念跟隨下調，拖累滬綜指午後跌幅一度擴大，但在軍工

及互聯網板塊的拉漲下，滬綜指全日收跌０﹒２１％，報３２８４﹒２３點，兩連跌，深成指走

低０﹒０７％，創業板指軟０﹒０２％。

市況不佳投資氣氛不復以往，兩市成交只剩７８１４億元（人民幣．下同），按日減

９﹒８％，亦是今年３月９日以來成交新低。

近期中美利差倒掛下套息需求不減，疊加中國經濟復甦預期偏弱，持續拖累人民幣表現，午

後美元指數再度走強，一度施壓人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）跌穿７元關口，低見

７﹒００２６，尾盤跌勢略減，收盤仍大跌３４４點子，報６﹒９９８５，五連跌，刷自

２０２２年１２月６日以來近５個半月新低。今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９７４８，較上

個交易日跌２４２點子，創去年１２月２９日以來近５個月新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）

亦跌穿７關口，創去年１２月以來近５個月新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 商務部公布，２０２３年１－４月，全國實際使用外資（ＦＤＩ）金額４９９４﹒６億元

，同比增長２﹒２％，較１－３月增４﹒９％放緩，折合７３５億美元，下降３﹒３％。從行業

看，製造業實際使用外資金額１３００﹒５億元人民幣，增長４﹒１％。高技術產業實際使用外

資增長１２﹒８％，其中高技術製造業增長３７﹒１％，高技術服務業增長６％。從來源地看，

法國、英國、日本、南韓實際對華投資分別增長５６７﹒３％、３２３﹒７％、６８﹒１％和

３０﹒７％。



２﹒ 發改委發布關於加快推進充電基礎設施建設、更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施

意見，鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支

持，並將通過適度超前建設充電基礎設施、優化新能源汽車購買使用環境，著力推動新能源汽車

下鄉。發改委表示，新能源汽車產業正面臨前所未有的發展機遇，而中國農村地區新能源汽車市

場仍處於起步階段，冀相關實施意見能進一步激發農村地區消費潛力，引導農村地區居民更多選

擇綠色出行，為促進鄉村全面振興增添新的活力。



３﹒ 國家統計局發布４月７０個大中城市住宅銷售價格變動情況。路透根據公布數據測算，４

月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降０﹒２％，降幅為１１個月來最小，３月為下

降０﹒８％；環比升０﹒４％，自上個月的近兩年最大環比漲幅０﹒５％略有回落。經測算，４

月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有６２個（上月為６４個）；持平１個（上

月１個）；下跌７個（上月５個）。



４﹒ 國家發改委１７日在網站發文稱，近日與標普評級公司召開座談會，開展中國主權信用評

級復評工作。參會人員重點就政府如何應對更加不確定的外部環境，有效提升非公有制經濟的投

資與發展，落實促進中國長期增長潛能的改革和政策，中長期外債發行管理情況，基建和新基建

投資情況，中國能源轉型等問題，介紹相關情況。



５﹒ ４月多項經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來的復甦力度不足，多家大行均就

４月經濟表現調整其對今年中國增長的預期。摩根大通經濟學家朱海斌發報告，將中國全年

ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％。巴克萊報告指現在來看今年

５﹒６％的增速不好實現，所以將新的增長目標設在５﹒３％，並預計第二季度ＧＤＰ折合年率

將環比增長僅１％。瑞銀維持５﹒７％的預期不變，摩根士丹利同樣維持５﹒７％的預期。渣打

經濟學家報告亦維持全年５﹒８％的增速預期不變。另外，聯合國發布《２０２３年中期世界經

濟形勢與展望》報告，將中國今年經濟增長預測調高至５﹒３％。



６﹒ 北京文旅局執法人員立案調查後，查實內地棟篤笑演員ＨＯＵＳＥ（李昊石）在５月１３

下午、晚上兩場「笑果脫口秀」演出中侮辱解放軍，決定對其所屬上海笑笙文化傳媒有限公司作

出行政處罰：警告、沒收違法所得１３２﹒５４萬元、罰款１３３５﹒３８萬元，合共罰沒

１４６７﹒９２萬元，並無限期暫停涉事公司在京所有演出活動。笑果文化發文致歉意，表示接

受處罰，並立即解除ＨＯＵＳＥ的勞動合同和藝人經紀合同，以及處分公司高管團隊和相關業務

團隊。



７﹒ 在工信部統籌組織協調下，中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電１７日安徽合肥舉

行的世界電信和信息社會日大會上，聯合宣布在新疆正式啟動全球首個５Ｇ異網漫遊試商用。

５Ｇ異網漫遊是指所屬運營商無５Ｇ網絡覆蓋時，用戶可接入其他運營商的５Ｇ網絡，繼續使用

５Ｇ服務。在提供５Ｇ異網漫遊服務的區域，用戶使用支持５Ｇ異網漫遊功能的終端，不換卡、

不換號，即可直接使用５Ｇ異網漫遊服務，無需支付額外費用。



８﹒ 美國近期起訴多名中國和俄羅斯公民，指他們竊取商業機密，並試圖違反制裁規定出口敏

感技術，其中一名中國公民是前蘋果工程師Ｗｅｉｂａｏ Ｗａｎｇ（譯音：王偉寶），被指涉

嫌為一家中國企業竊取蘋果自動駕駛汽車（Ａｐｐｌｅ Ｃａｒ）技術和數據。王偉寶是第３名

被指控為中國竊取商業機密的前蘋果員工，目前已逃往中國。中國外交部發言人汪文斌回應稱，

不了解相關案件，但他敦促美方摒棄陳舊過時的冷戰思維和零和博弈理念，停止在科技領域對中

國無端指責和打壓，停止濫用司法力量打壓中方科研人員。中方將採取必要措施，堅決維護中國

公民合法權益。（ｓｌ）

