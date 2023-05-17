《經濟通通訊社１７日專訊》中手游（００３０２）通過官方公眾號宣布與微軟簽署雲服務

框架協議，中手游旗下主要遊戲產品將合規接入微軟的Ａｚｕｒｅ ＯｐｅｎＡＩ服務，在遊戲

產品的研發、運營等方面應用大模型。

遊戲方面，ＡＩ技術已經開始嘗試應用在虛擬玩家生成、動態ＮＰＣ生成互動、遊戲內容創

作等環節。中手游表示將微軟Ａｚｕｒｅ ＯｐｅｎＡＩ團隊協助下，智能ＮＰＣ交互、ＵＧＣ

編輯器等場景中優化研發效率，提升玩家體驗。



＊在文案、２Ｄ美術、翻譯和配音等部分引入ＡＩ＊



中手游預計年內拿到版號上線的《仙劍世界》將本地化部署微軟ＧＰＴ技術，公司提供數據

顯示，在定制ＡＩ模型後，某預期需要８個月完工的資料片，最終縮短為６個月，綜合成本減少

１０％左右，預計來年Ｑ１可減少幅度將達３０％左右。

中手游目標截至２０２３年６月３０日前，目標產出效率提升２０％－３０％，外包成本降

低３０－４０％。具體措施包括在文案、２Ｄ美術、翻譯和配音等部分全面引入ＡＩ技術，且目

前已經取得預期效果。第二階段截至今年底前，目標外包成本降低５０％－６０％，人員成本支

出降低１０％－２０％。（ｄｗ）

