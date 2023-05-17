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AH股新聞

17/05/2023 08:57

【大國博弈】美國指控蘋果前工程師，涉嫌為中企竊取自動駕駛技術

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國司法部指控，前蘋果工程師Ｗｅｉｂａｏ　Ｗａｎｇ（譯
音：王偉寶）涉嫌為一家中國企業，竊取蘋果自動駕駛汽車（Ａｐｐｌｅ　Ｃａｒ）技術和數據
，目前此人已逃往中國，是第３名被指控為中國竊取商業機密的前蘋果員工。
　　司法部指，美國已起訴王偉寶６項盜竊罪名。３５歲的王偉寶２０１６年至２０１８年在蘋
果公司擔任軟件工程師，在２０１７年接受一間從事開發自動駕駛汽車、中國企業在美國子公司
的工作，從蘋果公司辭職前，大量竊取蘋果的敏感商業技術和源代碼，可用於開發和製造自動駕
駛汽車。
　　美國執法部門在２０１８年搜查王偉寶在加州的寓所，發現大量被盜機密數據，王偉寶當日
承諾不會潛逃後，同日登上前往中國廣州的航班。美國加州檢察官表示，王偉寶目前身在中國，
若被引渡和定罪，每項罪名將面臨１０年監禁。
　　蘋果在２０１４年開始從頭設計汽車和研發，但這項名為「泰坦項目」（Ｐｒｏｊｅｃｔ　
Ｔｉｔａｎ）的造車計劃進展得並不順利。去年１２月的一份報告稱，蘋果已將推出汽車的時間
延後到２０２６年。（ｊｔ）

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