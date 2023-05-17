《經濟通通訊社１７日專訊》４月多項經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來的復

甦力度不足，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２７％，報３２８１﹒９７

點，深成指低開０﹒１３％，行業板塊普遍跌，白酒股堅守，互聯網股帶頭走低。

摩根大通經濟學家朱海斌發報告指，中國４月份數據顯示復甦勢頭大幅下滑，將中國全年

ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％；至於巴克萊則認為，現在來看

今年５﹒６％的增速不好實現，將新的成長目標設在５﹒３％，並預計第二季度ＧＤＰ折合年率

將環比增長僅１％；瑞銀維持５﹒７％的增長預期不變，料中國將在今年下半年增加基礎設施投

資，並推出針對性的促消費措施。

官方近來接連為經濟數據解畫，降溫市場擔憂。人民銀行旗下《金融時報》發表評論文章稱

，今年以來，Ｍ２和人民幣存款延續較快增長態勢，主要是政策效果顯現、需求恢復存有時滯所

致，不必過度擔憂；《中國證券報》頭版文章指，未來隨著疫情影響進一步消退、市場預期持續

好轉、經濟加快恢復，居民的消費和投資意願回升，前期積累的預防性儲蓄有望逐步釋放，有利

於Ｍ２和存款平穩增長。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日零投放零回籠。

中國兩家知名跨境線上券商富途控股和老虎證券表示，將於本周從內地的應用程式商店中下

架他們的交易平台Ａｐｐ，富途在美股價跌４﹒４％，老虎證券挫７﹒４％，關注Ａ場券商股反

應。（ｅｙ）

