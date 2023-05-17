《經濟通通訊社１７日專訊》４月多項經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來的復

甦力度不足，有外資大行下調今年經濟增長預測。滬深股市今早低開，保險板塊連續兩日急跌，

拖累滬綜指繼續下跌，盡管軍工股盤中拉漲穩盤，滬指半日仍跌０﹒２３％，報３２８３﹒２８

點，深成指低跌０﹒１８％，創業板指軟０﹒１２％。

摩根大通經濟學家朱海斌發報告指，中國４月份數據顯示復甦勢頭大幅下滑，將中國全年

ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％；至於巴克萊則認為，現在來看

今年５﹒６％的增速不好實現，將新的成長目標設在５﹒３％，並預計第二季度ＧＤＰ折合年率

將環比增長僅１％；瑞銀維持５﹒７％的增長預期不變，料中國將在今年下半年增加基礎設施投

資，並推出針對性的促消費措施。

官方近來接連為經濟數據解畫，降溫市場擔憂。發改委新聞發言人孟瑋表示，內地４月

ＣＰＩ同比僅增０﹒１％，物價漲幅有所回落，主要是輸入性、周期性、季節性等多重因素疊加

的結果，特別是受去年同期高基數影響，部分商品價格同比回落較多，從數據上拉低了國內物價

指數，其強調這種運行態勢是階段性的、是暫時性的，未來物價運行有望逐步恢復至近年的平均

水平附近。



＊保險股高處不勝寒＊



金融類中特估概念周一（１５日）出現暴漲救市行情，但保險Ａ股一升即被拋，連續兩日急

跌，中國太保（滬：６０１６０１）挫５﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌３﹒７％，

新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２％，中國人保

（滬：６０１３１９）走低１﹒７％。

英國下議院議員、前首相卓慧思昨日（１６日）抵達台灣進行訪問，並將於今日在台灣發表

演講，是繼戴卓爾夫人後，時隔二十七年再次有前英國首相訪台，中方批評卓慧思在進行一場「

危險的政治表演」。軍工股炒起，新余國科（深：３００７２２）飆升１４﹒６％，中船防務

（滬：６００６８５）、中天火箭（深：００３００９）漲停，天海防務（深：３００００８）

升９﹒６％，中國動力（滬：６００４８２）升７﹒２％，國瑞科技（深：３００６００）升

５﹒３，中無人機（滬：６８８２９７）升５％，中國重工（滬：６０１９８９）升４﹒３％。



＊支援農村換車，車股反應平平＊



國家發改委鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消

費券等支持，惟新能源汽車概念股反應不大，走勢各異，比亞迪（深：００２５９４）跌

１﹒７％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌０﹒４％，長安汽車（深：０００６２５）升

０﹒２％，寧德時代（深：３００７５０）升０﹒２％，上汽集團（滬：６００１０４）升

０﹒１％。

生成式ＡＩ概念獲資金炒作一浪接一浪，概念板塊遭遇三連跌後，今早繼續顯著高開，不料

開市半小時即錄得大反轉，領升Ａ股，不過盤中升幅稍有收窄。吉宏股份（深：００２８０３）

、焦點科技（深：００２３１５）漲停，浪潮信息（深：０００９７７）升７﹒３％，華凱易佰

（深：３００５９２）升６﹒５％，值得買（深：３００７８５）升５％，當虹科技

（滬：６８８０３９）升３﹒８％。（ｅｙ）



