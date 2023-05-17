《經濟通通訊社１７日專訊》４月多項中國經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來

的復甦力度不足，有外資大行下調今年的經濟增長預測。滬深股市今早低開，保險板塊連續兩日

急跌，午後銀行、電信、煤炭等中特估概念跟隨下調，拖累滬綜指午後跌幅一度擴大，但在軍工

及互聯網板塊的拉漲下，滬綜指全日收跌０﹒２１％，報３２８４﹒２３點，兩連跌，深成指走

低０﹒０７％，創業板指軟０﹒０２％。

市況不佳投資氣氛不復以往，兩市成交只剩７８１４億元（人民幣．下同），按日減

９﹒８％，亦是今年３月９日以來成交新低。

摩根大通經濟學家朱海斌發報告指，中國４月份數據顯示復甦勢頭大幅下滑，將中國全年

ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％；至於巴克萊則認為，現在來看

今年５﹒６％的增速不好實現，將新的成長目標設在５﹒３％，並預計第二季度ＧＤＰ折合年率

將環比增長僅１％；瑞銀維持５﹒７％的增長預期不變，料中國將在今年下半年增加基礎設施投

資，並推出針對性的促消費措施。

寬鬆預期亦反映在人民幣匯價上，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今早快速跌穿７關口，人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨大幅低開２１９點子，報６﹒９８６０。



＊金融股回軟，軍工股有火藥味＊



近日以來中國資本市場面對股債雙殺局面，作為穩盤主力軍的中特估金融股維持跌軌。保險

股連續兩日回吐，中國太保（滬：６０１６０１）挫５﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）

跌２﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）跌

１﹒８％，中國人保（滬：６０１３１９）軟０﹒８％；銀行股午後明確跌，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌１﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌０﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）軟０﹒４％。

英國下議院議員、前首相卓慧思昨日（１６日）抵達台灣進行訪問，是時隔二十七年再次有

前英國首相訪台，中方批評卓慧思在進行一場「危險的政治表演」。軍工股炒起，新余國科

（深：３００７２２）飆兩成漲停，中船防務（滬：６００６８５）、中天火箭

（深：００３００９）漲停，中國動力（滬：６００４８２）升９﹒１％，天海防務

（深：３００００８）升８﹒１％，國瑞科技（深：３００６００）、晨曦航空

（深：３００５８１）升７﹒８％，超卓航科（滬：６８８２３７）升７﹒５％。



＊文娛公司收天價罰單，掀板塊跌停潮＊



內地棟篤笑演員在演出時因引用領導人說話形容犬隻，不料觸發辱軍風波，北京市文化和旅

遊局今日中午公告，決定對運營笑果脫口秀的上海笑笙文化傳媒有限公司作出行政處罰，開出近

１５００萬元人民幣（沒收違法所得１３２﹒５４萬、罰款１３３５﹒３８萬）的天價罰單，並

無限期暫停該公司在北京的所有演出活動。笑果隨後回應，即刻解除涉事演員ｈｏｕｓｅ勞動合

同和藝人經紀合同，停止全國各地所屬線下演出。

傳媒、影視股風聲鶴唳，中廣天擇（滬：６０３７２１）、歡瑞世紀（深：０００８９２）

、中視傳媒（滬：６０００８８）、中國科傳（滬：６０１８５８）、出版傳媒

（滬：６０１９９９）集體跌停，上海電影（滬：６０１５９５）挫９﹒３％，中信出版

（深：３００７８８）跌５﹒６％。

人民幣急貶，惟對匯價敏感的造紙股為見顯著跌，五洲特紙（滬：６０５００７）挫

３﹒２％，太陽紙業（深：００２０７８）滑２﹒１％，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌

１﹒６％，安妮股份（深：００２２３５）、凱恩股份（深：００２０１２）升２﹒４％，宜賓

紙業（滬：６００７９３）升２﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９６０﹒１７ －０﹒４５

上證綜合指數 ３２８４﹒２３ －０﹒２１ ３４０４﹒８３

上證Ａ股指數 ３４４２﹒６３ －０﹒２１

深證成份指數 １１０９１﹒０８ －０﹒０７ ４４０９﹒２２

深圳創業板指數 ２２９３﹒６４ －０﹒０２

上證Ｂ股指數 ２８９﹒５１ ＋０﹒０８ ０﹒９０

深證Ｂ股指數 １１８０﹒８６ －０﹒３１ ０﹒４３

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