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AH股新聞

17/05/2023 15:18

《滬股通》上證Ａ股指數收跌０﹒２１％，報３４４２﹒６３點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒２１％，報３４４２﹒６３點。
　　銀行股顯著跌，中國銀行（滬：６０１９８８）跌近１％，建設銀行（滬：６０１９３９）
跌１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌
０﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒１％，光大銀行　（滬：６０１８１８）跌
０﹒９％。
　　金融類中特估概念周一（１５日）出現暴漲救市行情，但保險Ａ股一升即被拋，連續兩日急
跌，中國太保（滬：６０１６０１）挫５﹒１％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒９％，
中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）走低０﹒８％，新
華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒８％。
　　人民幣中間價今報６﹒９７４８，大跌２４２點子，創去年１２月２９日以來近５個月新低
。中間價公布後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）快速跌穿７關口。對人民幣敏感的造紙股集體走
低，五洲特紙（滬：６０５００７）挫３﹒２％，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌１﹒６％，
博匯紙業（滬：６００９６６）跌０﹒８％。（ｊｔ）

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