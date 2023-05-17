《經濟通通訊社１７日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒２１％，報３４４２﹒６３點。

銀行股顯著跌，中國銀行（滬：６０１９８８）跌近１％，建設銀行（滬：６０１９３９）

跌１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌

０﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒１％，光大銀行 （滬：６０１８１８）跌

０﹒９％。

金融類中特估概念周一（１５日）出現暴漲救市行情，但保險Ａ股一升即被拋，連續兩日急

跌，中國太保（滬：６０１６０１）挫５﹒１％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒９％，

中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）走低０﹒８％，新

華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒８％。

人民幣中間價今報６﹒９７４８，大跌２４２點子，創去年１２月２９日以來近５個月新低

。中間價公布後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）快速跌穿７關口。對人民幣敏感的造紙股集體走

低，五洲特紙（滬：６０５００７）挫３﹒２％，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌１﹒６％，

博匯紙業（滬：６００９６６）跌０﹒８％。（ｊｔ）

