《經濟通通訊社１７日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒０７％，報１１０９１﹒０８點

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內地棟篤笑辱軍風波持續，北京市文化和旅遊局今日中午公告，決定對運營笑果脫口秀的上

海笑笙文化傳媒有限公司作出行政處罰，開出近１５００萬元人民幣的巨額罰單，並無限期暫停

該公司在北京的所有演出活動。傳媒、影視股急挫，歡瑞世紀（深：０００８９２）急跌停，華

策影視（深：３００１３３）跌３﹒４％。

國家發改委新聞發言人孟瑋在新聞發布會上指出，鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍

所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支持。惟新能源汽車概念股反應不大，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌２﹒１％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒６％，比亞迪

（深：００２５９４）跌１﹒６％。

生成式ＡＩ概念獲資金炒作一浪接一浪，概念板塊遭遇三連跌後，今日領升Ａ股。華凱易佰

（深：３００５９２）飆６﹒５％，吉宏股份（深：００２８０３）、焦點科技

（深：００２３１５）漲停，浪潮信息（深：０００９７７）升８﹒４％，值得買

（深：３００７８５）升５﹒２％。（ｊｔ）

