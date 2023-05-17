《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７４８，

較上個交易日跌２４２點子，創去年１２月２９日以來近５個月新低。中間價公布後，離岸人民

幣兌美元（ＣＮＨ）快速跌穿７關口，目前跌幅擴大至７﹒０１１４跌１２３點。人民幣兌一美

元即期匯率（ＣＮＹ）跟隨大幅低開２１９點子，失守６﹒９７及６﹒９８關，其後匯價反覆偏

弱，盤中一度低見６﹒９９８８，跌穿７算僅一步之遙。人民幣即期、離岸雙雙刷新近五個月新

低。

交易員稱，中國此前公布的經濟數據表現不佳，復甦前景黯淡，直接拖累人民幣表現。如果

沒有更多利好提振，人民幣可能延續跌勢，後續需要關注監管政策會否有新的變化，例如中間價

定價引導或者掉期操作，包括監管喊話等等。

對人民幣敏感的造紙股集體走低，五洲特紙（滬：６０５００７）挫３﹒４％，太陽紙業

（深：００２０７８）滑２﹒４％，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌２﹒２％，博匯紙業

（滬：６００９６６）跌０﹒９％，豪悅護理（滬：６０５００９）跌０﹒９％，山鷹國際

（滬：６００５６７）跌０﹒８％，晨鳴紙業（深：０００４８８）跌０﹒６％，岳陽林紙

（滬：６００９６３）跌０﹒６％，中順潔柔（深：００２５１１）跌０﹒２％。（ｊｔ）

