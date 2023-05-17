《經濟通通訊社１７日專訊》內地雲服務商展開「價格戰」，繼阿里雲上月宣布史上最大規

模降價後，騰訊雲、移動雲也於昨日（１６日）宣布對部分雲產品降價，其中騰訊雲降價的是核

心雲產品，最高降幅４０％，６月１日起生效；移動雲則對部分產品線降價，降幅高達６０％。

騰訊雲降價產品包括四大類：雲服務器、雲網絡、數據庫、雲安全，降價幅度介乎１５％至

４０％，其中騰訊雲主機安全基礎版更對全網中小企業免費開放，同時免費開放資產管理和一鍵

體檢能力，讓企業客戶「零成本」提升安全能力。騰訊集團副總裁、雲與智慧產業事業群ＣＯＯ

、騰訊雲總裁邱躍鵬表示，在健康可持續戰略下，騰訊雲不斷打造核心產品的極致性價比，也將

通過價格調整，進一步向用戶釋放技術紅利。

移動雲則對通用入門型雲主機、通用網絡優化型雲主機降價６０％，包年分別為２４０元（

人民幣．下同）及８０６﹒４元；雲安全中心、雲硬盤備份降價５０％，包年分別為３６０元及

７﹒２元。降價今日（１７日）起生效。

４月２６日，阿里雲打響降價「第一槍」，宣布史上最大規模降價－－核心產品價格全線下

調１５％至５０％，存儲產品最高降幅達５０％，５月７日生效。阿里巴巴集團董事會主席張勇

當時表示，降價主要是希望將技術紅利更多回饋給客戶和夥伴，持續降低用雲成本，擴大雲的市

場空間。



＊分析料降價主要目的是「以價換量」＊



業內人士分析稱，雲服務商紛紛降價，主要目的在於「以價換量」，擴大用戶基數和規模。

互聯網大廠主動降價讓利，對很多企業尤其是資金吃緊的中小企業很有吸引力，但價格戰往往是

一種不得已的手段，背後體現著雲巨頭深深的焦慮。目前雲服務市場很難再誰一家獨大，競爭變

得愈來愈激烈。

內媒《每日經濟新聞》則曾引述電信雲業務相關人員稱，各廠商雲業務已兩三年無打過價格

戰，今次重啟價格戰，或因近期企業上雲需求較為旺盛。價格戰只是短期內搏鬥的利刃工具，而

差異化和創新才是雲計算產業在成熟期取得成功的關鍵。（ｓｌ）

