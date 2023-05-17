《經濟通通訊社１７日專訊》有台灣傳媒近日報道，雖然大陸經濟逐步復甦，但復甦之路難

行，對比高峰時期，江蘇蘇州的台商之中已有三分之一撤離，工廠大部分產能也已轉移出去。國

台辦發言人馬曉光今日在例行記者會上駁斥，有關報道與事實嚴重不符。

馬曉光表示，江蘇蘇州是台商在大陸投資最密集的地區之一。長期以來，廣大台企台商深耕

蘇州、扎根蘇州，已成為這座城市的重要組成部分，成為蘇州獨具特色的發展力量。今年第一季

，蘇州新設立台資企業９８家，實際利用台資６﹒１２億美元，與去年同期相比，企業數增加

６﹒５％，實際利用台資增加９６％，新增總投資超過１０００萬美元的企業９家，合同台資

６﹒４億美元，３８個增資項目，增資金額２﹒４６億美元。２０２２年，友達光電、京隆科技

、群啟科技等台資企業的增資項目陸續落地，進一步彰顯台資企業持續看好蘇州、扎根蘇州的堅

定信心和決心。截至今年３月，蘇州共批准台資企業已超過１３０００家，實際到帳台資超

３６０億美元。

至於台媒報道的台灣六合集團撤離江蘇崑山的消息，馬曉光稱，其子公司六豐機械工業有限

公司相關負責人直接予以否認，且六豐機械２０２１年已在崑山啟動新廠建設計劃，該項目還被

列為２０２２年崑山市重大產業項目。馬曉光強調，「消息可以造假，數字最能說話」，希望島

內一些媒體不要違背職業操守，更不要做綠營的「傳聲筒」。（ｓｌ）

