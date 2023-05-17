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AH股新聞

17/05/2023 09:41

《中國房產》統計局：４月７０大中城市樓價環比整體漲幅回落

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局發布２０２３年４月份７０個大中城市住宅銷售價
格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，４月，７０個大中城市中商品住宅銷售價格
環比上漲城市個數減少，同比上漲城市個數增加。７０個大中城市商品住宅銷售價格環比整體漲
幅回落、二手住宅環比漲幅回落更為明顯，各線城市商品住宅銷售價格同比上漲或降勢趨緩。
　
＊二手房環比漲幅回落明顯＊
　
　　４月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有６２個
和３６個，比上月分別減少２個和２１個，二手住宅減少個數較多。新建商品住宅和二手住宅銷
售價格同比上漲城市分別有２２個和９個，比上月分別增加４個和１個。
　　從新房看，４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒４％，漲幅比上月略擴
０﹒１個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳環比分別上漲０﹒６％、０﹒４％、０﹒２％
和０﹒３％；二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別上漲０﹒４％和０﹒２％，漲幅比上
月分別回落０﹒２和０﹒１個百分點。　　　　
　　從二手房看，環比整體漲幅回落更為明顯。４月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲
０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點，其中，北京、廣州和深圳環比分別上漲０﹒１％、
０﹒３％和０﹒５％，上海由上月上漲０﹒７％轉為下降０﹒２％；二三線城市二手住宅銷售價
格環比均由上月上漲轉為持平。
　
＊一線商品住宅價格同比漲、二三線同比降勢趨緩＊
　
　　４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分
點；二手住宅銷售價格同比上漲０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。二線城市新建商品
住宅銷售價格同比由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒２％；二手住宅銷售價格同比下降２﹒２％
，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降
１﹒９％和３﹒６％，降幅比上月分別收窄０﹒８和０﹒３個百分點。（ｄｗ）

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