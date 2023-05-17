《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局發布２０２３年４月份７０個大中城市住宅銷售價

格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，４月，７０個大中城市中商品住宅銷售價格

環比上漲城市個數減少，同比上漲城市個數增加。７０個大中城市商品住宅銷售價格環比整體漲

幅回落、二手住宅環比漲幅回落更為明顯，各線城市商品住宅銷售價格同比上漲或降勢趨緩。



＊二手房環比漲幅回落明顯＊



４月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有６２個

和３６個，比上月分別減少２個和２１個，二手住宅減少個數較多。新建商品住宅和二手住宅銷

售價格同比上漲城市分別有２２個和９個，比上月分別增加４個和１個。

從新房看，４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒４％，漲幅比上月略擴

０﹒１個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳環比分別上漲０﹒６％、０﹒４％、０﹒２％

和０﹒３％；二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別上漲０﹒４％和０﹒２％，漲幅比上

月分別回落０﹒２和０﹒１個百分點。

從二手房看，環比整體漲幅回落更為明顯。４月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲

０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點，其中，北京、廣州和深圳環比分別上漲０﹒１％、

０﹒３％和０﹒５％，上海由上月上漲０﹒７％轉為下降０﹒２％；二三線城市二手住宅銷售價

格環比均由上月上漲轉為持平。



＊一線商品住宅價格同比漲、二三線同比降勢趨緩＊



４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分

點；二手住宅銷售價格同比上漲０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。二線城市新建商品

住宅銷售價格同比由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒２％；二手住宅銷售價格同比下降２﹒２％

，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降

１﹒９％和３﹒６％，降幅比上月分別收窄０﹒８和０﹒３個百分點。（ｄｗ）

