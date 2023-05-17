【ＦＯＣＵＳ】美國財政部的「錢袋」何時見底？儘管財長耶倫對Ｘ－Ｄａｔｅ的具體日

期故弄玄虛，但帳單顯示，其周一（１５日）單日就縮水５２５億美元之劇，現金結餘僅剩

８７４億美元，觸發６月到期的短期國債孳息飆升。深諳「懦夫遊戲（ｇａｍｅｓ ｏｆ

ｃｈｉｃｋｅｎ）」規則的共和黨冷眼為「國債違約」倒數，周三（１７日）啟程赴廣島Ｇ７峰

會的拜登，罕有決定周日（２１日） 提前返國繼續過招。



＊財政部結餘單日淨減５２５億美元＊



隨著聯邦債務的「咪表」早已跳過３１﹒７８億美元，令２０２１年１２月核准的３１﹒４

萬億美元上限亟需第「Ｎ＋１」次上調，自１９６０年來已７８次移動「債務上限」門檻的國會

山，又到驢象兩黨賣力作秀鬥法時。

共和黨議長麥卡錫周二（１６日）跟民主黨談判後的一條推文，「距離拜登成為美國史上第

一位國債違約總統僅剩１６天」，似乎顯示象黨暫居上風。此從財政部的每日結單（Ｄａｉｌｙ

Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）可窺端倪，僅周一單日，其帳戶結餘就淨減少逾

５２５億美元（主因每季一次的十年期國債本息支付，規模達５０９億元），最新報８７４億美

元。而４月３０日時，其手中現金尚有３１６０億美元。

一旦財政部因手中現金及所有非常規措施用盡，而無法支付美債利息及本金而違約，將掀起

體量達２４﹒６萬億美元美債市場的連鎖風暴，包括可能的美債評級下調（２０１１年標普有此

先例），引發眾多金融機構、結構性產品、非金融公司的評級連環下調，債息飆升加劇經濟衰退

風險，據穆迪測算，屆時美國ＧＤＰ恐跌４％，逾７００萬人失業。



＊拜登擬提前回國，ＱＵＡＤ恐難產＊



不過，歷史劇本顯示，此末日情景幾無可能發生；更何況，６月１５日將迎來新的稅款繳付

，理論上只要財政部撐到那天之後，就可以將Ｘ－ｄａｔｅ再拖延一兩個月。但一個月期美債孳

息、反映違約風險的５年期ＣＤＳ，最新仍雙雙超越２００８年金融海嘯時新高水平，何解？

看看共和黨對「提高債務上限１﹒５萬億美元」，或「暫停債務上限至２０２４年３月３１

日」的核心要價－－將２０２４財年的可自由支配支出削減至２０２２財年的水平，意味下個財

年的可自由支配支出較本財年跌逾４％。民主黨指摘，此將嚴重損害低收入者、兒童、退伍軍人

利益、阻撓應對氣候變化、助長逃稅等。此外，共和黨並試圖一勞永逸將未來十年的可自由支配

支出增長，維持每年僅１％，而民主黨期望僅鎖定兩年。

麥卡錫一邊指「有可能在周末前達成協議」，另一邊又稱「談判沒有解決任何問題，仍然相

距甚遠」，都令前景更顯難以預測。由於拜登決定在Ｇ７峰會結束後提前回國，澳洲總理罕有宣

布，原定下周在悉尼舉行的ＱＵＡＤ四方峰會或取消。

無論這場「懦夫遊戲」最終贏家誰屬，下一次提高上限的博弈都將不可避免重演，直到無節

制失衡的財政花光所有人的錢，「世上最安全、流動性最強的資產」黯然失色。

