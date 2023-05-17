《經濟通通訊社１７日專訊》中國建國以來規模最大銀行資金盜用案－－中國銀行開平支行

案，３名貪污、挪用公款主犯當中最後一名被處理的前行長許國俊，今日在廣東省江門市中級人

民法院一審公開受審。許國俊當庭表示認罪、悔罪，案件擇期宣判。

許國俊２００１年外逃美國，在２０２１年１１月在中美兩國領導人舉行線上峰會前夕被強

制遣返回國，此前他因非法洗錢活動遭美國法院判處監禁。在中國銀行開平支行案中，許國俊被

控在１９９３年至２０００年利用擔任中國銀行開平支行辦公室主任、副行長、行長等職務便利

，夥同許超凡、余振東等人，採用辦理虛假貸款套取銀行資金、佔用公司正常還貸資金或直接轉

款等手段，貪污公款美元６２２１﹒７３萬餘元、港元３﹒６３億餘元、德國馬克１４６﹒１萬

餘元，挪用公款人民幣３﹒５５億餘元、港元２０００萬元、美元１﹒２６億餘元。



＊前後三任行長虧空４﹒８３億美元，東窗事發遁逃美國＊



中行開平支行的前後三任行長許超凡、余振東、許國俊，自１９９３年起合作「掏空」該支

行。中國銀行２００１年１０月１２日將全國１０４０處電腦中心統一成一套系統，以加強管理

，結果一聯網就發現帳目虧空８０００萬美元，很快又飆升到４﹒８３億美元。工作人員初時以

為系統故障，反覆核算後仍得出相同結果，於是深入調查，最終鎖定廣東省江門市下屬的開平市

。與此同時，許超凡、余振東、許國俊突然失蹤。同月１５日，中行方面正式報警，揭開中行開

平支案調查序幕。

經調查，許超凡、余振東、許國俊得知東窗事發後，同月１３日晚就一同逃至香港，再飛往

加拿大，然後轉機飛抵美國。原來早在１９９４年，三人已經「未雨綢繆」，與妻子假離婚，然

後讓「前妻」與美國公民假結婚，以獲取美國綠卡，之後「前妻」再與「丈夫」離婚並與三人復

婚，助三人取得美國綠卡。三人甚至在１９９７年利用假身份證件到香港，獲得偽造的香港護照

，並於２００１年５月申請到美國簽證。２００１年１０月順利逃至美國後，三人各自與妻子會

合。



＊其餘兩名主犯分別被判囚１２年及１３年＊



公安部與美方多次商談後，美方於２００２年１２月對許超凡、余振東、許國俊發出逮捕令

。余振東最終自願遣返回國受審，許超凡、許國俊分別在美國被判入獄２５年及２２年。

２００４被遣返回國的余振東，２００６年３月被江門市中級人民法院判貪污、挪用公款罪成，

監禁１２年，沒收其個人財產１００萬元人民幣。

許超凡２０１８年７月被遣返回國，２０２１年１０月被江門市中級人民法院判有期徒刑

１３年，罰款２００萬元人民幣及追繳贓款。他被控自１９９３年始利用擔任中行開平支行行長

、中行廣東省分行業務處處長等職務便利，夥同他人採用辦理虛假貸款套取銀行資金、佔有公司

正常還貸資金或直接轉款等手段貪污公款美元６２２１﹒７３萬餘元、港幣１﹒２９億餘元，挪

用公款人民幣３﹒５５億餘元、港幣２０００萬元、美元１﹒２４億餘元。（ｓｌ）

