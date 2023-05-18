《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家主席習近平１６日下午到山西運城博

物館考察。習近平在聽取陝西省委和省政府工作匯報時強調，更加深度融入共建「一帶一路」大

格局，在擴大對內對外開放中強動力、增活力，打開發展新天地。要積極推進以縣城為重要載體

的新型城鎮化建設。



＊加快傳統產業高端化、智能化、綠色化升級改造＊



習近平指出，以科技創新為引領，加快傳統產業高端化、智能化、綠色化升級改造，培育壯

大戰略性新興產業，積極發展數字經濟和現代服務業，加快構建具有智能化、綠色化、融合化特

征和符合完整性、先進性、安全性要求的現代化產業體系，做強做優現代能源產業集群。著眼國

家戰略需求和國際競爭前沿，實施國家重大科技項目，攻克更多關鍵核心技術，打造更多「國之

重器」。

習近平強調，全面建設社會主義現代化國家，扎實推進共同富裕，最艱巨最繁重的任務仍然

在農村，必須逐步縮小城鄉差距。要積極推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，提升縣城市

政公用設施建設水平和基礎公共服務、產業配套功能，增強綜合承載能力和治理能力，發揮縣城

對縣域經濟發展的輻射帶動作用。持續實施動態監測，不斷增強脫貧地區內生發展動力，堅決守

住不發生規模性返貧的底線。

習近平強調，要著力擴大對內對外開放，打造內陸改革開放高地。更加主動融入和服務構建

新發展格局，更加深度融入共建「一帶一路」大格局，積極參與西部陸海新通道建設，充分發揮

中歐班列西安集結中心作用，加快形成面向中亞南亞西亞國家的重要對外開放通道。

