《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國今年首場重大主場外交活動將拉開帷

幕。中國－中亞峰會周四（１８日）起，一連兩日於西安舉行，這是中國與中亞五國建交３１年

來，六國第一次舉行實體形式峰會。國家主席習近平將在峰會上會發表重要講話，中亞５國總統

應邀參加，各國亦會簽署多份合作文件。

習近平與出席峰會並國事訪問中國的哈薩克總統托卡耶夫會談時表示，中哈關係已經開啟新

的「黃金３０年」，雙方要大力弘揚傳統友好，堅定相互支持，深化互利合作，共謀發展振興，

推動構建世代友好、高度互信、休戚與共的中哈命運共同體。



＊中哈探索並研究第三條跨境鐵路＊



中國和哈薩克發表聯合聲明，雙方商定採取措施保障中哈原油管道、中國－中亞天然氣管道

哈薩克境內段的長期安全穩定運營和按計劃穩定供應，繼續深化石油、天然氣、天然鈾等領域合

作，積極拓展風電、光伏、光熱、核電等清潔能源領域合作。

同時，雙方同意促進交通運輸合作以穩定產供鏈，積極探索並研究第三條跨境鐵路、增設鐵

路口岸的可能性，共同發展跨里海國際運輸走廊，加強中國與歐亞地區鐵路合作。

聲明指出，中方歡迎哈方進一步發展阿斯坦納國際金融中心，鼓勵該中心繼續為在哈及中亞

地區經營的中國公司提供金融服務。雙方商定全面支持進一步吸引金融服務、資產管理等領域的

中國金融機構參與阿斯坦納國際金融中心業務。

