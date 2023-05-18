《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》今日上午９時，國家金融監督管理總局在

北京金融街１５號正式揭牌。這意味著，運行了５年的銀保監會正式退出歷史舞台。國務院副總

理何立峰、人民銀行行長易綱、中證監主席易會滿，以及國家金監總局黨委書記李雲澤等出席揭

牌儀式。

同時，「國家金融監督管理總局」官方網站也正式啟用。「中國銀保監會」官方公眾號顯示

出：已更改名稱為國家金融監督管理總局。

中國金融監管體系從「一行兩會」邁入「一行一總局一會」新格局。今年３月７日，根據國

務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，組建國家金監總局，統一負責除證券業之外的金

融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，作為國務院直屬機構

。

國家金監總局是在銀保監會基礎上組建，將人行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責

、有關金融消費者保護職責，以及中證監的投資者保護職責劃入其中。此後，人行與國家金監總

局各司其職，人行更聚焦貨幣政策等宏觀調控手段，其它事情都將交給國家金監總局和中證監。

國家金監總局的「一把手」為四川省「金融副省長」李雲澤。李雲澤出生於１９７０年９月

，山東煙台人，現年５２歲。１９９３年７月參加工作後，曾在金融系統工作２５年，曾任職工

行、建行等，直至２０１８年９月調任四川省政府副省長、黨組成員。

