《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上交所官網顯示，先正達集團科創板

ＩＰＯ審核狀態變更為「終止」。同時，先正達官網更新上市計劃稱，作為全球農業科技龍頭企

業，先正達更適合在全面註冊制下的上交所主板上市，同時將有助於接觸到更多元的投資者，也

對公司長期價值有利。因此，先正達集團決定撤回在上交所科創板上市的申請，並向上交所主板

提出上市申請。



＊上交所：尊重企業對上市板塊的自主選擇＊



對此，上交所回應稱，已收到先正達集團提交的撤回在科創板首發上市的申請，並已按照規

則完成相關流程。上交所關注到企業表示將轉申報滬市主板的相關信息，將充分尊重企業對上市

板塊的自主選擇，支持大型農業科技企業上市。先正達集團提交滬市主板上市申請後，上交所將

基於前期審核工作，推進相關工作平穩有序進行。

此前，上交所科創板上市審核委原定於今年３月２９日審議先正達的首發事項。然而在上會

前一天，上交所稱因出現取消會議情形，臨時宣布取消先正達上會審議。

業內人士認為，先正達６５０億元人民幣的募資規模較大，綜合考慮國內外市場環境，以及

穩定市場等多重因素，上交所故暫時取消公司上會事宜。

