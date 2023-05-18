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AH股新聞

18/05/2023 16:54

《國企紅籌》中國外運（００５９８）與同系公司訂立增資協議

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，今日，
集團及下屬全資附屬公司外運長江與上海長江輪船、揚子江股份訂立了外運長江增資協議，據此
，上海長江輪船擬以其持有的揚子江股份１００％股權作價出資３﹒６２億元人民幣，認購外運
長江新增註冊資本並取得增資完成後外運長江的１１％股權。
　　此外，集團下屬四家全資附屬公司（包括外運華東、重慶散運、湖北散運及江蘇船代）與上
海長江輪船及長航貨運訂立了長航貨運增資協議，據此，外運華東擬以其持有的重慶散運的
１００％股權、湖北散運的１００％股權及江蘇船代的４９％股權作價出資合計約３﹒９４億元
人民幣，認購長航貨運新增註冊資本並取得增資完成後長航貨運的１３％股權。
　　於外運長江增資事項完成後，集團及上海長江輪船將分別持有外運長江８９％及１１％的股
權，外運長江仍然為集團的附屬公司，其財務業績仍然納入集團合併財務報表範圍。於長航貨運
增資完成後，外運華東及上海長江輪船將分別持有長航貨運１３％及８７％的股　。
　　上海長江輪船、揚子江股份及長航貨運均為集團最終控股股東招商局的附屬公司，因此，彼
等均為集團的關連人士。（ａｃ）

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