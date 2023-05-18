《經濟通通訊社１８日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，今日，

集團及下屬全資附屬公司外運長江與上海長江輪船、揚子江股份訂立了外運長江增資協議，據此

，上海長江輪船擬以其持有的揚子江股份１００％股權作價出資３﹒６２億元人民幣，認購外運

長江新增註冊資本並取得增資完成後外運長江的１１％股權。

此外，集團下屬四家全資附屬公司（包括外運華東、重慶散運、湖北散運及江蘇船代）與上

海長江輪船及長航貨運訂立了長航貨運增資協議，據此，外運華東擬以其持有的重慶散運的

１００％股權、湖北散運的１００％股權及江蘇船代的４９％股權作價出資合計約３﹒９４億元

人民幣，認購長航貨運新增註冊資本並取得增資完成後長航貨運的１３％股權。

於外運長江增資事項完成後，集團及上海長江輪船將分別持有外運長江８９％及１１％的股

權，外運長江仍然為集團的附屬公司，其財務業績仍然納入集團合併財務報表範圍。於長航貨運

增資完成後，外運華東及上海長江輪船將分別持有長航貨運１３％及８７％的股 。

上海長江輪船、揚子江股份及長航貨運均為集團最終控股股東招商局的附屬公司，因此，彼

等均為集團的關連人士。（ａｃ）

