《宏觀論勢》今年，中國第一季度國內生產總值（ＧＤＰ）超出預期，按季增長２﹒２％，

勢頭強勁，可望仍是主要經濟體中的亮點。

中國消費反彈尤為積極，零售銷售按年增長１０﹒６％，而工業生產和固定資產投資則較為

低迷。市場對中國本年ＧＤＰ增長的預測由５﹒２％上調至５﹒９％。今年３月，中國社會融資

規模增量亦升至歷史新高（經季節性調整）。

中國風險資產表現低迷，地緣政治緊張局勢可能是原因之一。例如有消息指，美國即將發布

行政命令，限制對中國部分高科技領域的直接投資。過去幾周傳出的類似消息，或已打擊投資者

整體情緒。

然而，專注於中國持續改善的基本面前景才更具建設性，零售銷售正在好轉，房地產市場出

現進一步企穩的跡象。中國股票的估值較歷史水平也具吸引力。此外，中國政府近期進行的國企

改革行動方案也令人振奮，該方案旨在鼓勵創新、提高國企股票估值，使國企符合中國的戰略目

標。

美國銀行業減少放貸的情況愈來愈多，進一步限制了經濟中的信貸供應，加劇原本已不確定

的經濟形勢。

雖然美國銀行業危機目前有所平息，但投資者不應盲目樂觀。實力較弱的銀行仍面臨重大不

利因素，由於儲戶將資金從無息賬戶轉入利息較高的付息賬戶，整個行業面臨淨息差壓力。

鑒於難以評估前所未有的貨幣緊縮政策和快速變化的環境所產生的滯後影響，聯儲局可能難

以評估未來政策的最佳路徑。目前斷定抗擊通脹已取得足夠進展還為時過早，這將令情況變得更

具挑戰性。鑒於難以評估目前市場情況，政策失誤的風險較大，軟著陸預期可能過於樂觀。預料

美國經濟將於２０２３年下半年開始溫和衰退。

ＯＰＥＣ＋近期減產導致原油價格飆升，聯儲局抗擊通脹的工作變得更加複雜。

雖然不斷上升的經濟衰退風險將打擊短期油價，但油價的長期基本面可望向好，預料１２個

月布蘭特原油目標價格為每桶９２美元。全球最大的石油生產國組織ＯＰＥＣ＋近期的舉動顯示

，雖然面臨來自美國的壓力，但該組織仍希望支撐油價。在２０１４年油價大幅回調後，全球上

遊能源企業大幅削減資本支出，這將抑制傳統能源供應。

作為價格敏感的「調節生產商」，美國頁岩油行業往往會加大生產力度，以滿足需求。但鑒

於資本支出上升、ＥＳＧ壓力以及對金融穩定性的關注度上升（與增加產量相比，更傾向於向股

東返還盈利），美國原油生產商的資本支出未能跟上後疫情時期的油價上漲和自由現金流增長的

步伐。

由於亞洲經濟前景相對受到中國經濟反彈的支撐，預期美元走軟可望利好新興市場股票表現

，尤其是亞洲（日本除外）股市。

黃金在增加投資組合多元化水平方面發揮著重要作用，尤其是作為市場波動期間的避險資產

以及對沖通脹和貶值風險的工具。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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