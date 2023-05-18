《神州經脈》國家金融監督管理總局今早正式揭牌，「金特估」概念大漲，加上通信設備、

互聯網及石油股大幅拉漲，帶動滬綜指升幅一路擴大，一度收復三千三，不過尾盤市況轉差，多

個工業板塊走低，拖累滬指升幅收窄至０﹒４％，報３２９７﹒３２點，三千三得而復失，再戰

明天；深成指跌０﹒１２％，創業板指跌０﹒６８％。

兩市全日成交８７９９億元（人民幣．下同），較昨日（１７日）低位反彈１２﹒６％，惟

外資透過陸股通淨流出超過１８億元。

人民幣中間價今日逼近７算關，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開３點子後

，隨即跌穿７關，盤中更一度低見７﹒０４９０，逼近７﹒０５關，收盤仍大跌３０９點子，報

７﹒０２９４，六連跌，刷自２０２２年１２月２日以來逾５個半月新低。今日人民幣兌一美元

中間價報６﹒９９６７，較上個交易日大跌２１９點子，兩連跌，刷自去年１２月７日以來５個

半月新低，上個交易日報６﹒９７４８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家金融監督管理總局１８日上午在北京金融街１５號正式揭牌，意味運行５年的中國銀

保監會正式退出歷史舞台。國家金監總局黨委書記李雲澤表示，將全面強化機構監管、行為監管

、功能監管、穿透式監管、持續監管，並將全面落實服務實體經濟、管控金融風險、深化金融改

革三大任務。依法將各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，大力推進央地監管

協同，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。另外，履新中央金融辦的光大集團原黨委書記王江

現身國家金融監督管理總局揭牌儀式，其具體職務為中央金融辦分管日常工作的副主任。



２﹒ 中國外交部公布，中國政府歐亞事務特別代表李輝１６－１７日訪問烏克蘭期間，烏克蘭

總統澤連斯基會見李輝，李輝分別同烏總統辦公廳主任葉爾馬克、外交部長庫列巴等人舉行會見

。李輝認為，化解烏克蘭危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條

件。中方願推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自

己的努力。烏克蘭外交部發表的聲明則指出，庫列巴向李輝強調，烏克蘭不會在喪失領土或凍結

衝突的前提下，接受任何結束烏俄戰爭的建議。



３﹒ 中國今年首場重大主場外交活動「中國－中亞峰會」１８日起一連兩日於西安舉行，是中

國與中亞五國建交３１年來，六國首次舉行實體形式峰會。國家主席習近平將在峰會上會發表重

要講話，中亞五國總統應邀參加，各國亦會簽署多份合作文件。習近平與哈薩克總統托卡耶夫會

談後發表中哈聯合聲明，雙方商定採取措施保障中哈原油管道、中國－中亞天然氣管道哈薩克境

內段的長期安全穩定運營和按計劃穩定供應，繼續深化石油、天然氣、天然鈾等領域合作，積極

拓展風電、光伏、光熱、核電等清潔能源領域合作。



４﹒ 綜合內媒報道，內地多地二手房挂牌量飆升，多地達到歷史極值，而二手房成交卻未改善

，４月更錄明顯回落。其中上海二手房的掛牌量以每周新增１３０００套的速度持續了兩個月，

約達２０萬套，比前幾年有所增長。作為二線頭部城市的杭州，二手房掛牌量在４月錄得２１萬

套的歷史最高紀錄。與此同時，４月上海二手住房成交１萬７３３４套，月減２６﹒７１％；北

京二手房住宅網簽１萬３９９７套，月減３７﹒３％；杭州二手住宅成交５８８３套，月減

３２﹒７％。另外，杭州市余杭區瓶窯鎮、中泰街道、仁和街道等７個街道、鎮放鬆限購，外地

居民社保滿一個月即可買一套房，本地戶籍居民家庭落戶不用滿５年即可購第二套房。



５﹒ 上交所官網顯示，先正達集團科創板ＩＰＯ審核狀態變更為「終止」。同時，先正達官網

更新上市計劃稱，作為全球農業科技龍頭企業，先正達更適合在全面註冊制下的上交所主板上市

，同時將有助於接觸到更多元的投資者，也對公司長期價值有利。因此，先正達集團決定撤回在

上交所科創板上市的申請，並向上交所主板提出上市申請。上交所回應稱，已收到先正達集團提

交的撤回在科創板首發上市的申請，並已按照規則完成相關流程。



６﹒ 房企流動性風險迫在眉睫，彭博經濟研究發表報告指，預計中國房地產開發商面臨違約風

險的債務總額可能達到１３﹒６萬億元人民幣，相當於中國ＧＤＰ的１１﹒９％，由於其報告是

根據上市房企的負債情況所推算的，而非上市房企的債務狀況定必更差，所以房地產行業面對的

真實違約債務規模只會更高。另外，內媒《新浪財經》引述消息指，陷入流動性危機的大連萬達

集團即將於６月前裁員約三成，且萬達系正在四處以質押融資、減持套現等方式「撲水」。報道

還提出：「曾經意氣風發的萬達和王健林，會重蹈恒大和許家印的覆轍嗎？」



７﹒ 美國蒙大拿州州長Ｇｒｅｇ Ｇｉａｎｆｏｒｔｅ簽署禁令，全面禁用ＴｉｋＴｏｋ應用

程序，禁令將於１月１日生效。蒙大拿將成為美國第一個全面禁止ＴｉｋＴｏｋ的州。禁令生效

後，蘋果、Ｇｏｏｇｌｅ等應用程式商店均不可再向蒙大拿州用戶提供ＴｉｋＴｏｋ下載。每次

用戶違令下載，相關應用程式商店及ＴｉｋＴｏｋ將被罰款１萬美元。ＴｉｋＴｏｋ表示，蒙大

拿州法案「通過非法禁止ＴｉｋＴｏｋ侵犯了蒙大拿州人民的第一修正案權利」，公司計劃「捍

衛蒙大拿州內外用戶的權利」。



８﹒ 內地雲服務商近日展開「價格戰」，阿里雲、騰訊雲、移動雲先後宣布對部分雲產品降價

。另一電訊商中國電信最新回應稱，目前雲的價格體系沒有變化，沒有針對行業競爭的價格調整

進行應對，至於短期內是否跟進，還需看未來市場反饋。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥

宏被問到百度雲否會參與降價時，擺手表示暫不便回答。（ｓｌ）

