《鍾之日記》５月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場對美國政府打破債務上限僵局的信心上升，加上美國上個月房屋開工率增長２﹒２％，

勝於市場預期，反映美國經濟仍未至於墮入衰退。隔晚美股三大指數升逾１％，香江魚缸今日曾

彈逾３００點，不過收市升幅收窄。恒指高開１４２點，報１９７０２點，最多升３３３點，高

見１９８９４，收報１９７２７，升１６６點或０﹒８５％，大市全日成交９８６﹒２５億元，

不足一千億元。

祖國股市在「金特估」概念大幅拉漲下，滬綜指一度收復三千三，不過尾盤市況轉差，多個

工業板塊走低，拖累滬指升幅收窄至０﹒４％，報３２９７﹒３２點，三千三得而復失；深成指

跌０﹒１２％，創業板指跌０﹒６８％。兩市全日成交８７９９億元人民幣．，較昨日（１７日

）低位反彈１２﹒６％，惟外資透過陸股通淨流出超過１８億元。



＊騰訊遊戲收入強勁補救，股價小跌１％＊



騰訊（００７００）第一季度利潤未達預期，但市場仍看好其核心遊戲能為其業績帶來強勁

增長。騰訊今早股價一度跌３﹒９％，收盤僅微跌０﹒９％，報３３９﹒８元。騰訊截至

２０２３年３月３１日止首季純利２５８﹒３８億元人民幣，按年升１０﹒３６％，遜預期；每

股基本盈利２﹒７２５元人民幣。非國際財務報告準則下純利為３２５﹒３８億元人民幣，按年

增２７﹒４％，遜預期。期內收入１４９９﹒８６億元人民幣，升１０﹒７１％；經營盈利

４０４﹒２９億元人民幣，升８﹒６％。

分析料利潤不及預期部分原因是廣告收入增長慢於預期，以及稅費支出大幅增加。然而，在

強於預期的遊戲業務和金融服務業務提振下，市場對騰訊利潤未達預期不以為意。花旗分析師認

為，騰訊第一季度業績強於預期，尤其是國內遊戲收入增長的健康恢復和金融科技及商業服務收

入的提升。騰訊的核心遊戲業務尤其樂觀，該部門的收入比花旗的預期高出１１％。相信騰訊的

遊戲收入在２０２３年和２０２４年應該會強勢增長。

騰訊管理層對自家遊戲也充滿信心，在業績會議中直言《王者榮耀》、《穿越火線手遊》及

《和平精英》等團隊競爭遊戲屬長青款，認為周期將以十年計。騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ

Ｍｉｔｃｈｅｌｌ形容，遊戲業務出現廣泛復甦，旗下１５大遊戲中，有１２款錄得按年增長。

盡管內地經濟趨勢喜憂參半，但購買力普遍增加，年紀較大玩家對於高質量內容有更強消費能力

。

值得一提，根據騰訊披露一季報，期末員工總數約為１０﹒６２萬人，一季度減少超

２２００人，近一年減少約１萬人。



＊中資金融股揚，賀國家金監總局揭牌＊



國家金融監督管理總局今日正式揭牌，運行５年的銀保監正式退出。國務院副總理何立峰、

人民銀行行長易綱、中證監主席易會滿，以及國家金融監督管理總局黨委書記李雲澤等出席揭牌

儀式。國家金監總局是在銀保監基礎上組建，將人行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責

、有關金融消費者保護職責，以及中證監的投資者保護職責劃入其中。此後，人行與國家金融監

督總局各司其職，人行更聚焦貨幣政策等宏觀調控手段，其它事情都將交給國家金融監督總局和

中證監。

國家金融監管總局黨委書記李雲澤今日在揭牌儀式上表示，將依法將各類金融活動全部納入

監管，努力消除監管空白和盲區。李雲澤作為少有的「７０後」正部級高官，被外界視為技術官

僚，上任後會有何建樹有待觀望。

一眾中資金融股，今日齊齊高收送賀禮，中國太保（０２６０１）漲３﹒７％，中國人壽

（０２６２８）漲３﹒６％，新華保險（０１３３６）漲３﹒４％，中國財險（０２３２８）、

中國平安（０２３１８）均升２％。中信銀行（００９９８）、農業銀行（０１２８８）、中國

銀行（０３９８８）齊漲２％，郵儲銀行（０１６５８）升１﹒９７％，建設銀行

（００９３９）升１﹒９％，工商銀行（０１３９８）升１﹒８％。



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