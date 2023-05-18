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AH股新聞

18/05/2023 17:00

《鍾之日記》騰訊績後見跌，中資金融撐市

　　《鍾之日記》５月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　市場對美國政府打破債務上限僵局的信心上升，加上美國上個月房屋開工率增長２﹒２％，
勝於市場預期，反映美國經濟仍未至於墮入衰退。隔晚美股三大指數升逾１％，香江魚缸今日曾
彈逾３００點，不過收市升幅收窄。恒指高開１４２點，報１９７０２點，最多升３３３點，高
見１９８９４，收報１９７２７，升１６６點或０﹒８５％，大市全日成交９８６﹒２５億元，
不足一千億元。
　　祖國股市在「金特估」概念大幅拉漲下，滬綜指一度收復三千三，不過尾盤市況轉差，多個
工業板塊走低，拖累滬指升幅收窄至０﹒４％，報３２９７﹒３２點，三千三得而復失；深成指
跌０﹒１２％，創業板指跌０﹒６８％。兩市全日成交８７９９億元人民幣．，較昨日（１７日
）低位反彈１２﹒６％，惟外資透過陸股通淨流出超過１８億元。
　
＊騰訊遊戲收入強勁補救，股價小跌１％＊
　
　　騰訊（００７００）第一季度利潤未達預期，但市場仍看好其核心遊戲能為其業績帶來強勁
增長。騰訊今早股價一度跌３﹒９％，收盤僅微跌０﹒９％，報３３９﹒８元。騰訊截至
２０２３年３月３１日止首季純利２５８﹒３８億元人民幣，按年升１０﹒３６％，遜預期；每
股基本盈利２﹒７２５元人民幣。非國際財務報告準則下純利為３２５﹒３８億元人民幣，按年
增２７﹒４％，遜預期。期內收入１４９９﹒８６億元人民幣，升１０﹒７１％；經營盈利
４０４﹒２９億元人民幣，升８﹒６％。
　　分析料利潤不及預期部分原因是廣告收入增長慢於預期，以及稅費支出大幅增加。然而，在
強於預期的遊戲業務和金融服務業務提振下，市場對騰訊利潤未達預期不以為意。花旗分析師認
為，騰訊第一季度業績強於預期，尤其是國內遊戲收入增長的健康恢復和金融科技及商業服務收
入的提升。騰訊的核心遊戲業務尤其樂觀，該部門的收入比花旗的預期高出１１％。相信騰訊的
遊戲收入在２０２３年和２０２４年應該會強勢增長。
　　騰訊管理層對自家遊戲也充滿信心，在業績會議中直言《王者榮耀》、《穿越火線手遊》及
《和平精英》等團隊競爭遊戲屬長青款，認為周期將以十年計。騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ　
Ｍｉｔｃｈｅｌｌ形容，遊戲業務出現廣泛復甦，旗下１５大遊戲中，有１２款錄得按年增長。
盡管內地經濟趨勢喜憂參半，但購買力普遍增加，年紀較大玩家對於高質量內容有更強消費能力

　　值得一提，根據騰訊披露一季報，期末員工總數約為１０﹒６２萬人，一季度減少超
２２００人，近一年減少約１萬人。
　
＊中資金融股揚，賀國家金監總局揭牌＊
　
　　國家金融監督管理總局今日正式揭牌，運行５年的銀保監正式退出。國務院副總理何立峰、
人民銀行行長易綱、中證監主席易會滿，以及國家金融監督管理總局黨委書記李雲澤等出席揭牌
儀式。國家金監總局是在銀保監基礎上組建，將人行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責
、有關金融消費者保護職責，以及中證監的投資者保護職責劃入其中。此後，人行與國家金融監
督總局各司其職，人行更聚焦貨幣政策等宏觀調控手段，其它事情都將交給國家金融監督總局和
中證監。
　　國家金融監管總局黨委書記李雲澤今日在揭牌儀式上表示，將依法將各類金融活動全部納入
監管，努力消除監管空白和盲區。李雲澤作為少有的「７０後」正部級高官，被外界視為技術官
僚，上任後會有何建樹有待觀望。
　　一眾中資金融股，今日齊齊高收送賀禮，中國太保（０２６０１）漲３﹒７％，中國人壽
（０２６２８）漲３﹒６％，新華保險（０１３３６）漲３﹒４％，中國財險（０２３２８）、
中國平安（０２３１８）均升２％。中信銀行（００９９８）、農業銀行（０１２８８）、中國
銀行（０３９８８）齊漲２％，郵儲銀行（０１６５８）升１﹒９７％，建設銀行
（００９３９）升１﹒９％，工商銀行（０１３９８）升１﹒８％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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