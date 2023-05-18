《經濟通通訊社１８日專訊》綜合內地媒體報道，內地多地二手房挂牌量飆升，多地達到歷

史極值，而二手房成交卻未改善，４月更錄明顯回落。

內媒報道，上海二手房的掛牌量以每周新增１３０００套的速度持續了兩個月，中原地產數

據顯示，上海二手房掛牌量已達到２０萬套左右，比前幾年有所增長。報道指，多個豪宅板塊二

手房掛牌量較去年明顯抬升。被房產中介視為滬上豪宅的「定海神針」、位於新天地的翠湖天地

，自３月以來掛牌量開始增多，該樓盤總掛牌量約有１３０套，掛牌率達到７％，較為罕見。

而作為二線頭部城市的杭州，二手房掛牌量在４月錄得２１萬套的歷史最高紀錄，其中住宅

掛牌量１７萬套。佛山５月的二手房掛牌量已突破１１﹒５４萬套，去年年底為９﹒９７萬套。



＊二手房價回調，多城業主護盤＊



於此同時，二手房的交易量在４月明顯回落。數據顯示，４月份，上海二手住房成交１萬

７３３４套，月減２６﹒７１％；北京二手房住宅網簽１萬３９９７套，月減３７﹒３％；杭州

二手住宅成交５８８３套，月減３２﹒７％；南京二手房成交１萬１３１８套，月減１３％；合

肥二手房成交量２１２７套，月減４０％。

隨著供過於求情況出現導致房價回調，最新的７０城價格指數顯示，４月二手房環比整體漲

幅明顯回落，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點，

其中上海由上月上漲０﹒７％轉為下降０﹒２％；二三線城市二手住宅銷售價格環比均由上月上

漲轉為持平。

報道指，內地部分樓盤業主打起「房價保衛戰」，號召其他業主停止賤賣房產。有西安綠城

的業主制定「三年行動計劃」，２０２３年７月份小區成交價保持２﹒５萬元╱平方米，最終在

２０２６年７月達到４萬元╱平方米。有業主則發信呼籲抵制中介的惡意打壓，故意放低價格，

誘使其他放盤業主降價。（ｄｗ）



