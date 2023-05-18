《經濟通通訊社１８日專訊》繼摩通及巴克萊之後，野村亦將中國今年ＧＤＰ增長預期由

５﹒９％下調至５﹒５％，但隨著外圍股市造好，滬深股市今早小幅高開，上證綜合指數（滬綜

指）高開０﹒１３％，報３２８８﹒４１點，深成指高開０﹒１６％，通訊設備股造好，軍工股

急回吐，保險股繼續走低。

中國減息預期日增，在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙破７，惟內媒引述中國銀行研究院高

級研究員王有鑫稱，無論是從經濟基本面看還是貨幣政策周期看，人民幣匯率都不具備持續回調

的基礎，匯率短期波動更多是受避險情緒影響，東方金誠首席宏觀分析師王青則表示，美國經濟

下行壓力進一步加大，而在國內經濟持續復甦的前景下，人民幣不存在大幅貶值空間。

但在另一方面，商務部數據顯示，今年首四個月全國實際使用外資（ＦＤＩ）同比僅增長

２﹒２％，較首三個月的增長４﹒９％顯示放緩，而以美元計，首４月ＦＤＩ同比更下降

３﹒３％。有關數據反映在美國加息周期未結束下，即管中國已全面解除防疫措施，但吸引外資

能力仍然受到考驗。

中國互聯網大廠騰訊（００７００）公布首季業績，期內純利２５８﹒３８億元（人民幣．

下同）按年升１０﹒３６％，遜預期，收入按年升１０﹒７１％則創下逾一年來最大增幅；至於

另一家大廠阿里巴巴（０９９８８）亦將於今日公布首季業績。

人民銀行進行２０億元７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

