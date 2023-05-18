  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/05/2023 09:26

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１３％，官媒出口術維護人民幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》繼摩通及巴克萊之後，野村亦將中國今年ＧＤＰ增長預期由
５﹒９％下調至５﹒５％，但隨著外圍股市造好，滬深股市今早小幅高開，上證綜合指數（滬綜
指）高開０﹒１３％，報３２８８﹒４１點，深成指高開０﹒１６％，通訊設備股造好，軍工股
急回吐，保險股繼續走低。
　　中國減息預期日增，在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙破７，惟內媒引述中國銀行研究院高
級研究員王有鑫稱，無論是從經濟基本面看還是貨幣政策周期看，人民幣匯率都不具備持續回調
的基礎，匯率短期波動更多是受避險情緒影響，東方金誠首席宏觀分析師王青則表示，美國經濟
下行壓力進一步加大，而在國內經濟持續復甦的前景下，人民幣不存在大幅貶值空間。
　　但在另一方面，商務部數據顯示，今年首四個月全國實際使用外資（ＦＤＩ）同比僅增長
２﹒２％，較首三個月的增長４﹒９％顯示放緩，而以美元計，首４月ＦＤＩ同比更下降
３﹒３％。有關數據反映在美國加息周期未結束下，即管中國已全面解除防疫措施，但吸引外資
能力仍然受到考驗。
　　中國互聯網大廠騰訊（００７００）公布首季業績，期內純利２５８﹒３８億元（人民幣．
下同）按年升１０﹒３６％，遜預期，收入按年升１０﹒７１％則創下逾一年來最大增幅；至於
另一家大廠阿里巴巴（０９９８８）亦將於今日公布首季業績。
　　人民銀行進行２０億元７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金