《經濟通通訊社１８日專訊》繼摩通及巴克萊之後，野村亦將中國今年ＧＤＰ增長預期由

５﹒９％下調至５﹒５％，不過今早國家金融監督管理總局正式揭牌，「金特估」概念復仇，加

上通信設備、互聯網及石油股大幅拉漲，帶動滬綜指升幅一路擴大，現升０﹒７８％，報

３３０９﹒７４點返回三千三，深成指升０﹒２５％，創業板指跌０﹒３４％。

兩市半日成交５４０３億元（人民幣．下同）。基於近日兩市成交快速萎縮，有部分投資者

擔憂就此跌入熊市，內地《經濟日報》發文勸籲投資者不必過度關注股市成交量，一個理性的市

場並不在於成交量有多巨大，而在於有多少長線資金願意停留駐足，進行價值的發現和培育。

中國減息預期日增，在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙破７，人民幣中間價今日亦逼近７算

關。內媒引述中國銀行研究院高級研究員王有鑫稱，無論是從經濟基本面看還是貨幣政策周期看

，人民幣匯率都不具備持續回調的基礎，匯率短期波動更多是受避險情緒影響，東方金誠首席宏

觀分析師王青則表示，美國經濟下行壓力進一步加大，而在國內經濟持續復甦的前景下，人民幣

不存在大幅貶值空間。



＊「金特估」落鑊，四大行猛漲＊



國家金融監督管理總局揭牌，國家金融監管總局黨委書記李雲澤在揭牌儀式上表示，將依法

將各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，積極營造良好的金融法制環境，築牢

守衛國家金融安全的鋼鐵長城。「中特估」的金融版本「金特估」概念今早落鑊。保險股方面，

中國人壽（滬：６０１６２８）升３﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒５％，新華

保險（滬：６０１３３６）升１﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒２％，中國平安

（滬：６０１３１８）升０﹒８％。

銀行股方面，農業銀行（滬：６０１２８８）急漲３﹒４％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升３％，建設銀行（滬：６０１９３９）揚２﹒９％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升２﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒９％。

市場對美國政府打破債務上限僵局的信心上升，加上美國上個月房屋開工率增長２﹒２％，

勝於市場預期，反映美國經濟仍未至於墮入衰退。國際油價上漲，Ａ場三桶油走高，中國石油

（滬：６０１８５７）漲３﹒６％，中國石化（滬：６０００２８）升３％，中國海油

（滬：６００９３８）升１﹒５％。



＊通信設備掀漲停潮＊



通信設備板塊今早跑出，中際旭創（深：３００３０８）、新易盛（深：３００５０２）漲

兩成漲停，天孚通信（深：３００３９４）升１７﹒５％，天喻信息（深：３００２０５）升

１４﹒７％，兆龍互連（深：３００９１３）走高１３﹒４％，映翰通（滬：６８８０８０）升

１２﹒７％，中威電子（深：３００２７０）升１２﹒６％，太辰光（深：３００５７０）升

１１﹒８％，通鼎互聯（深：００２４９１）、卓翼科技（深：００２３６９）、長江通信

（滬：６００３４５）、劍橋科技（滬：６０３０８３）、特發信息（深：００００７０）集體

升一成漲停。（ｅｙ）

