《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局今早正式揭牌，「金特估」概念大漲，

加上通信設備、互聯網及石油股大幅拉漲，帶動滬綜指升幅一路擴大，一度收復三千三，不過尾

盤市況轉差，多個工業板塊走低，拖累滬指升幅收窄至０﹒４％，報３２９７﹒３２點，三千三

得而復失，再戰明天；深成指跌０﹒１２％，創業板指跌０﹒６８％。

兩市全日成交８７９９億元（人民幣．下同），較昨日（１７日）低位反彈１２﹒６％，惟

外資透過陸股通淨流出超過１８億元。基於近日兩市成交快速萎縮，有部分投資者擔憂就此跌入

熊市，內地《經濟日報》發文勸籲投資者不必過度關注股市成交量，一個理性的市場並不在於成

交量有多巨大，而在於有多少長線資金願意停留駐足，進行價值的發現和培育。



＊金融股賀新局上場，四大行拉漲＊



國家金融監督管理總局揭牌，國家金融監管總局黨委書記李雲澤在揭牌儀式上表示，將依法

將各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區。李雲澤作為少有的「７０後」正部級

高官，被外界視為技術官僚，上任後會有何建樹有待觀望，不過「中特估」的金融版本「金特估

」概念則已落鑊。保險股升幅午後收窄，中國人壽（滬：６０１６２８）升１﹒９％，中國太保

（滬：６０１６０１）升１﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）升１﹒１％，中國人保

（滬：６０１３１９）升０﹒８％，中國平安（滬：６０１３１８）倒跌０﹒２％。

銀行股升勢仍強，農業銀行（滬：６０１２８８）漲３﹒１％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升２﹒８％，工商銀行（滬：６０１３９８）升２﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）揚２﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％。

鋰電池競爭愈演愈烈，概念股今日部分走低，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）挫

３﹒２％，另一龍頭比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒７％；長遠鋰科（滬：６８８７７９）

擬投資１００億元在福清市建設鋰電池廠房，惟全日僅升０﹒７％。



＊李昊石受查，影視股連跌＊



內地脫口秀演員李昊石的一句「作風優良，能打勝仗」，結果一石引發千重浪，估值超過

４０億元的笑果文化收近１５００萬元大罰單，並從此無法在中國市場立足，而李昊石自己亦遭

北京警方立案調查。事件引發文娛行業震動，影視股連續第二日下跌，中視傳媒

（滬：６０００８８）瀉８﹒９％，歡瑞世紀（深：０００８９２）跌３﹒５％，華誼兄弟

（深：３０００２７）跌１﹒９％，祥源文旅（滬：６００５７６）跌１％，萬達電影

（深：００２７３９）跌０﹒５％。

市場對美國政府打破債務上限僵局的信心上升，加上美國上個月房屋開工率增長２﹒２％，

勝於市場預期，反映美國經濟仍未至於墮入衰退。國際油價上漲，Ａ場三桶油走高，中國石油

（滬：６０１８５７）漲３﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）升２﹒２％，中國海油

（滬：６００９３８）升０﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５６﹒０７ －０﹒１０

上證綜合指數 ３２９７﹒３２ ＋０﹒４０ ３６８４﹒３５

上證Ａ股指數 ３４５６﹒３８ ＋０﹒４０

深證成份指數 １１０７８﹒２８ －０﹒１２ ５１１４﹒８６

深圳創業板指數 ２２７７﹒９７ －０﹒６８

上證Ｂ股指數 ２８９﹒９７ ＋０﹒１６ ０﹒８５

深證Ｂ股指數 １１７９﹒６３ －０﹒１０ ０﹒４６

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