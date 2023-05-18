《經濟通通訊社１８日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒１２％，報１１０７８﹒２８點

。

鋰電池競爭愈演愈烈，概念股今日集體走低，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）挫

３﹒２％，另一龍頭比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒７％；雙傑電氣（深：３００４４４）

跌５﹒２％，科達利（深：００２８５０）跌５﹒６％，津膜科技（深：３００３３４）跌

５﹒５％，達志科技（深：３００５３０）挫４﹒４％，聯得裝備（深：３００５４５）跌

３﹒９％。

通信設備板塊跑出，中際旭創（深：３００３０８）、新易盛（深：３００５０２）漲兩成

漲停，天孚通信（深：３００３９４）升１７％，天喻信息（深：３００２０５）升１３﹒３％

，兆龍互連（深：３００９１３）走高１４﹒８％，中威電子（深：３００２７０）飆

１０﹒８％，太辰光（深：３００５７０）升１３﹒３％，通鼎互聯（深：００２４９１）升

１０﹒１％。

科大訊飛（深：００２２３０）董事長劉慶峰表示，１０月２４日，通用模型對標

ＣｈａｔＧＰＴ，實現中文超越，英文相當。生成式ＡＩ概念獲炒作，拓爾思

（深：３００２２９）、華凱易佰（深：３００５９２）飆兩成漲停，中科信息

（深：３００６７８）升７﹒９％，昆侖萬維（深：３００４１８）升８﹒６％，果麥文化

（深：３０１０５２）走高８﹒４％。（ｊｔ）





