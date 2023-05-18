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AH股新聞

18/05/2023 15:13

《深股通》深成指全日收跌０﹒１２％，報１１０７８﹒２８點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒１２％，報１１０７８﹒２８點

　　鋰電池競爭愈演愈烈，概念股今日集體走低，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）挫
３﹒２％，另一龍頭比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒７％；雙傑電氣（深：３００４４４）
跌５﹒２％，科達利（深：００２８５０）跌５﹒６％，津膜科技（深：３００３３４）跌
５﹒５％，達志科技（深：３００５３０）挫４﹒４％，聯得裝備（深：３００５４５）跌
３﹒９％。
　　通信設備板塊跑出，中際旭創（深：３００３０８）、新易盛（深：３００５０２）漲兩成
漲停，天孚通信（深：３００３９４）升１７％，天喻信息（深：３００２０５）升１３﹒３％
，兆龍互連（深：３００９１３）走高１４﹒８％，中威電子（深：３００２７０）飆
１０﹒８％，太辰光（深：３００５７０）升１３﹒３％，通鼎互聯（深：００２４９１）升
１０﹒１％。
　　科大訊飛（深：００２２３０）董事長劉慶峰表示，１０月２４日，通用模型對標
ＣｈａｔＧＰＴ，實現中文超越，英文相當。生成式ＡＩ概念獲炒作，拓爾思
（深：３００２２９）、華凱易佰（深：３００５９２）飆兩成漲停，中科信息
（深：３００６７８）升７﹒９％，昆侖萬維（深：３００４１８）升８﹒６％，果麥文化
（深：３０１０５２）走高８﹒４％。（ｊｔ）
　
　

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