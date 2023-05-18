《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局今日在北京揭牌，意味著運行了５年的

銀保監會正式退出歷史舞台。今年３月，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，明

確將在銀保監會基礎上組建國家金融監督管理總局，同時不再保留銀保監會。

根據《方案》，人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護

職責，證監會的投資者保護職責將劃入國家金融監督管理總局。

５月１０日，國家金融監督管理總局召開領導幹部會議。中央組織部有關負責人宣布了中央

決定：李雲澤任國家金融監督管理總局黨委書記。

「中特估」的金融版本「金特估」概念近日橫空出世，保險股方面，中國人壽

（滬：６０１６２８）升２﹒２％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒８％，中國人保

（滬：６０１３１９）升１﹒５％，新華保險（滬：６０１３３６）升１﹒２％，中國平安

（滬：６０１３１８）升近１％。

銀行股方面，中信銀行（滬：６０１９９８）走高３﹒２％，建設銀行

（滬：６０１９３９）揚２﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升２﹒５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升２﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，招商銀行

（滬：６０００３６）升０﹒７％。（ｊｔ）

