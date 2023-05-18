  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/05/2023 10:46

《Ａ股焦點》國家金融監督管理總局今日揭牌，刺激金特估概念

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局今日在北京揭牌，意味著運行了５年的
銀保監會正式退出歷史舞台。今年３月，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，明
確將在銀保監會基礎上組建國家金融監督管理總局，同時不再保留銀保監會。
　　根據《方案》，人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護
職責，證監會的投資者保護職責將劃入國家金融監督管理總局。
　　５月１０日，國家金融監督管理總局召開領導幹部會議。中央組織部有關負責人宣布了中央
決定：李雲澤任國家金融監督管理總局黨委書記。
　　「中特估」的金融版本「金特估」概念近日橫空出世，保險股方面，中國人壽
（滬：６０１６２８）升２﹒２％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒８％，中國人保
（滬：６０１３１９）升１﹒５％，新華保險（滬：６０１３３６）升１﹒２％，中國平安
（滬：６０１３１８）升近１％。
　　銀行股方面，中信銀行（滬：６０１９９８）走高３﹒２％，建設銀行
（滬：６０１９３９）揚２﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升２﹒５％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升２﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，招商銀行
（滬：６０００３６）升０﹒７％。（ｊｔ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金