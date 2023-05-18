《經濟通通訊社１８日專訊》第七屆世界智能大會今日開幕，在創新發展高峰會上，科大訊
飛（深：００２２３０）董事長劉慶峰發表主題演講。他表示，認知大模型成為通用人工智能的
曙光。２０２２年１２月１５日科大訊飛啟動１＋Ｎ認知智能大模型專項攻關；今年５月６日正
式推出了訊飛星火認知大模型。
劉慶峰在現場還公布了訊飛星火今年內的升級時間表：５月６日的版本國內領先，數學能力
和中文文本生成已超ＣｈａｔＧＰＴ；６月９日，將突破開放式問答，多輪對話能力再升級，數
學能力再升級；８月１５日，突破代碼能力，多模態交互再升級；１０月２４日，通用模型對標
ＣｈａｔＧＰＴ，實現中文超越，英文相當。
科大訊飛現飆５﹒９％，報６１﹒７４元人民幣。
消息刺激其他ＡＩ股午後升幅擴大，同花順（深：３０００３３）飆１０﹒２％，昆侖萬維
（深：３００４１８）升９﹒６％，雲從科技（滬：６８８３２７）升７﹒３％，湯姆貓
（深：３００４５９）升３﹒９％，藍色光標（深：３０００５８）升３﹒８％，三六零
（滬：６０１３６０）升３﹒４％，軟通動力（深：３０１２３６）升３﹒１％，同方股份
（滬：６００１００）升２﹒６％。（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多