《經濟通通訊社１８日專訊》第七屆世界智能大會今日開幕，在創新發展高峰會上，科大訊

飛（深：００２２３０）董事長劉慶峰發表主題演講。他表示，認知大模型成為通用人工智能的

曙光。２０２２年１２月１５日科大訊飛啟動１＋Ｎ認知智能大模型專項攻關；今年５月６日正

式推出了訊飛星火認知大模型。

劉慶峰在現場還公布了訊飛星火今年內的升級時間表：５月６日的版本國內領先，數學能力

和中文文本生成已超ＣｈａｔＧＰＴ；６月９日，將突破開放式問答，多輪對話能力再升級，數

學能力再升級；８月１５日，突破代碼能力，多模態交互再升級；１０月２４日，通用模型對標

ＣｈａｔＧＰＴ，實現中文超越，英文相當。

科大訊飛現飆５﹒９％，報６１﹒７４元人民幣。

消息刺激其他ＡＩ股午後升幅擴大，同花順（深：３０００３３）飆１０﹒２％，昆侖萬維

（深：３００４１８）升９﹒６％，雲從科技（滬：６８８３２７）升７﹒３％，湯姆貓

（深：３００４５９）升３﹒９％，藍色光標（深：３０００５８）升３﹒８％，三六零

（滬：６０１３６０）升３﹒４％，軟通動力（深：３０１２３６）升３﹒１％，同方股份

（滬：６００１００）升２﹒６％。（ｊｔ）

