《經濟通通訊社１８日專訊》陷入流動性危機的大連萬達集團據報即將大規模裁員。內媒《

新浪財經》引述接近萬達集團人士稱，萬達集團將在６月前裁員，以降低人力成本，保守估計裁

員比例約３０％，而且高管或將被降職降薪，空缺的高管崗位不再填補，公司原則上「只出不進

」。報道還提出：「曾經意氣風發的萬達和王健林，會重蹈恒大和許家印的覆轍嗎？」

據最新市場消息，萬達集團正與內地主要銀行商討境內貸款的無還本續貸方案，以延長境內

貸本金償付時間。外界認為，此舉顯示萬達集團的流動性壓力已經非常嚴峻，集團創辦人王健林

日前也在內部會議上坦承萬達遇到階段性困難。

報道指，萬達集團的困境，主要是負責萬達集團商業管理的大連萬達商管集團今年首季短期

負債激增１４５０％至６８﹒０４億元（人民幣．下同），一年內到期的非流動負債為

７３０﹒３７億元，按年增３３８％，合計負債近８００億元，但公司持有的貨幣資金僅

３０４﹒６７億元。造成如此困境，是因為公司將珠海萬達商管集團的股權回購款列入統計。

三度申請香港ＩＰＯ失敗的珠海萬達商管正準備第四度爭取在港上市。雖然萬達集團已就總

計１３億美元的３筆境外銀行貸款向貸方申請到豁免，即使珠海萬達商管未能在５月底前上市，

亦不會被要求提前還款，且上市期限調整為今年１１月３０日，惟根據對賭協議，若珠海萬達商

管未能在今年底成功上市，需向上市前投資者支付約３００億元人民幣股權回購款。



＊萬達系四出「撲水」，王健林尋求地方政府支持效果不樂觀＊



報道指，萬達系正在四處以質押融資、減持套現等方式「撲水」，還有市場消息稱，王健林

已多次奔赴東北、華中等地的城市，向當地政府尋求支持，但效果並不樂觀。此外，萬達地產集

團４月已被上海第二中級人民法院列為「老賴」（失信被執行人）並強制執行，涉及金額逾１０

億元。（ｓｌ）

